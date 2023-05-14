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    • Haberler
    • 14.05.2023 20:49
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    • 14.05.2023 21:45
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    Yurt dışı oyları ne zaman sayılacak 2023? 14 Mayıs yurt dışı sandık sonuçları ne zaman açıklanacak? AK Parti, CHP kim önde?

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçları belli olmaya başladı. Yurt dışında kullanılan 1 milyon 817 bin oyun sayımına başlandı, işte ilk veriler haberimizde...

    takvim.com.tr
    Yurt dışı oyları ne zaman sayılacak?

    Son dakika...Cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar Merkezi'nde koruma altına alındı.

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    SAAT 17'DE OY VERME İŞLEMİ BİTTİ

    Saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesi ile yurt dışı oylarının da sayımına başlandı. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Uğuz, "Yurt dışında 72 ülke, 5 bin 114 sandıkta kullanılan oylar daha önce de söylediğim gibi 5 kilitli kapıda muhafaza edildi.

    1430 SANDIĞA BÖLÜNDÜ

    Oyları oradan aldık, sandık sayım kurulunun masalarına tek tek yerleştirdik.

        1430 sandığa böldük her bir sandık kurulu 3-5 torba sayacak. Mesaimiz uzun, sayım da uzayabilir. Yurt içinde 1 saatte sayılacak sandık, bizde 2 saatte sayılabilir.

        Biz bunları saydıktan sonra veri giriş merkezine gireceğiz. Daha sonra bu girişlerimiz Yüksek Seçim Kurulu'nun ilgili birimine aktarılacak. Sonuçlar oradan öğrenilecek. Şu an burada 10 binin üzerinde insan mevcut" dedi.
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        Haberler Haberler Yurt dışı oyları ne zaman sayılacak 2023? 14 Mayıs yurt dışı sandık sonuçları ne zaman açıklanacak? AK Parti, CHP kim önde?
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