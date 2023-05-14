Yurt dışı oyları ne zaman sayılacak 2023? 14 Mayıs yurt dışı sandık sonuçları ne zaman açıklanacak? AK Parti, CHP kim önde?

Biz bunları saydıktan sonra veri giriş merkezine gireceğiz. Daha sonra bu girişlerimiz Yüksek Seçim Kurulu'nun ilgili birimine aktarılacak. Sonuçlar oradan öğrenilecek. Şu an burada 10 binin üzerinde insan mevcut" dedi.