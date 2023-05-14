D'Hondt seçim sistemi nedir, ne demek? D'HONDT SİSTEMİNE GÖRE oy hesaplama! MİLLETVEKİLİ D'HONDT hesabı nasıl yapılır?

D'HONDT SİSTEMİ HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

Bir seçim çevresinde her partinin aldığı oy toplamı, sırasıyla 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e ... bölünür ve o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar bu işleme devam edilir. Elde edilen paylar, parti farkı gözetmeksizin, büyükten küçüğe doğru sıralanır. Milletvekillikleri bu sıralamaya göre partilere tahsis edilir. 7 milletvekili çıkaracak bir seçim bölgesinde A Partisi 60 000, B Partisi 25 000, C Partisi 14 000 oy almış olsun.

🔶 X Partisi 100 Bin, Y Partisi 40 Bin ve Z Partisi 26 Bin oy aldığını varsayalım. Hesaplama yapılan bölgede 5 milletvekili çıkacağını ön plana alırsak teker teker tüm partilerin oylarını sırası ile 1', 2'ye, 3'e bölüyoruz.

X Partisi: (1'e bölününce) 100 Bin

(2'ye bölününce) 50 Bin

(3'e bölününce) 25 Bin

Y Partisi: (1'e bölününce) 40 Bin

(2'ye bölününce) 20 Bin

(3'e bölününce) 10 Bin

Z Partisi: (1'e bölününce) 26 Bin

(2'ye bölününce) 13 Bin

(3'e bölününce) 6 Bin 500