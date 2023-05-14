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    • Haberler
    • 14.05.2023 20:32
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    • 14.05.2023 20:32
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    D'Hondt seçim sistemi nedir, ne demek? D'HONDT SİSTEMİNE GÖRE oy hesaplama! MİLLETVEKİLİ D'HONDT hesabı nasıl yapılır?

    Seçim kanunu ile gündeme gelen konulardan biri de milletvekili hesaplamalarında kullanılması planlanan D'Hondt sistemi olmuştu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında D'Hondt sistemi nedir sorusu yer alıyor. Milletvekili için yapılan sistem hesabı için kullanılan bu yöntem için araştırmalar hızlandı. Peki, D'Hondt sistemi nedir? D'Hondt sistemi hesabı nasıl yapılır? İşte merak ediliyor...

    takvim.com.tr
    D’Hondt seçim sistemi nedir, ne demek?

    D'hondt seçim sistemi için araştırmalar hızlandı. Birçok ülke tarafından kullanılan bu sistem vatandaşlar tarafından merak edildi. İşte detaylar...

    D'HONDT SİSTEMİ NEDİR, NE DEMEK?

    D'Hondt sistemi, Belçikalı hukukçu ve matematikçi Victor D'Hondt tarafından 1878'de tasarlanmış nispi temsil sistemidir. Türkiye'de 1961'den bu yana –1965 Millet Meclisi genel seçimi ile 1966 Millet Meclisi ara seçimi dışında– bütün milletvekili genel ve ara seçimlerinde d'Hondt sistemi uygulanmıştır; günümüzde de yürürlükte olan sistem budur.

    Arjantin, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Doğu Timor, Ekvador, Finlandiya, Galler, Hırvatistan, İskoçya, İsrail, İzlanda, Japonya, Kolombiya, Macaristan, Makedonya, Paraguay, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Şili, KKTC ve Türkiye'de uygulanan seçim yöntemidir.

    D'HONDT SİSTEMİ HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

    Bir seçim çevresinde her partinin aldığı oy toplamı, sırasıyla 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e ... bölünür ve o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar bu işleme devam edilir. Elde edilen paylar, parti farkı gözetmeksizin, büyükten küçüğe doğru sıralanır. Milletvekillikleri bu sıralamaya göre partilere tahsis edilir. 7 milletvekili çıkaracak bir seçim bölgesinde A Partisi 60 000, B Partisi 25 000, C Partisi 14 000 oy almış olsun.

    🔶 X Partisi 100 Bin, Y Partisi 40 Bin ve Z Partisi 26 Bin oy aldığını varsayalım. Hesaplama yapılan bölgede 5 milletvekili çıkacağını ön plana alırsak teker teker tüm partilerin oylarını sırası ile 1', 2'ye, 3'e bölüyoruz.

    X Partisi: (1'e bölününce) 100 Bin
    (2'ye bölününce) 50 Bin

    (3'e bölününce) 25 Bin

    Y Partisi: (1'e bölününce) 40 Bin
    (2'ye bölününce) 20 Bin

    (3'e bölününce) 10 Bin

    Z Partisi: (1'e bölününce) 26 Bin
    (2'ye bölününce) 13 Bin

    (3'e bölününce) 6 Bin 500

        Tüm bu rakamları göz önüne alarak en fazla orana sahip 5 milletvekilini belirleyelim. Yukarıda paylara göre en yüksek pay 100 Bine sahip X Partisinde. İkinci en yüksek pay yine 50 Bine sahip X Partisinde mevcut. 3'e gelecek olursak Y Partisi 40 Bin oy ile bir milletvekili çıkarabiliyor. 4'üncü en yüksek pay 26 Bin ile Z Partisinin, 5'inci en yüksek oy ise 25 Bin oy X Partisi'nindir.

        1. X Partisi (oylarının 1'e bölümü) 100 Bin

        2. X Partisi (oylarının 2'ye bölümü) 50 Bin

        3. Y Partisi (oylarının 1'e bölümü) 40 Bin

        4. Z Partisi (oylarının 1'e bölümü) 26 Bin

        5. X Partisi (oylarının 3'e bölümü) 25 Bin

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        Haberler Haberler D'Hondt seçim sistemi nedir, ne demek? D'HONDT SİSTEMİNE GÖRE oy hesaplama! MİLLETVEKİLİ D'HONDT hesabı nasıl yapılır?
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