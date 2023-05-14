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    • 14.05.2023 08:20
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    • 14.05.2023 08:21
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    Türkiye seçimler için sandık başında! Hangi lider nerede oy kullanacak?

    Yurt genelinde milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için oylarını vermek üzere sandık başında. Liderler de gün içerisinde seçmen kayıtlarının bulunduğu okullarda oylarını kullanacak. Peki liderler nerede oy kullanacak. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Hangi lider nerede oy kullanacak?

    14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için son 5 gün kalırken, parti liderlerinin oy kullanacağı yerler belli oldu.



    Türkiye, 5 gün sonra, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçecek.



    Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak.

    Milletvekili Genel Seçimine ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek.



        Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda, 191 bin 884 sandık kurulacak. Yurt içi ve dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak.




        BAŞKAN ERDOĞAN'IN İSTANBUL'DA KULLANACAK
        14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimde Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak.




        CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak.




            MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacak.



            Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Ankara Çankaya'da oyunu kullanacak.




            İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent'te T Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.
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