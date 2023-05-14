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    • 14.05.2023 07:08
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    • 14.05.2023 07:43
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    Türkiye sandık başında: Milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi için oy kullanıyor

    Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. dönem Milletvekili Genel seçimleri için oy verme işlemi başladı. Yurt genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan seçimler 17.00'a kadar sürecek. Seçimlerin neticesinde, 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı ve Parlamento üyeleri belirlenecek. 10 yıldır görev başında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. dönemi için Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'a karşı mücadele edecek. Pusulada adı bulunan bir diğer aday Muharrem İnce, seçime 3 gün kala adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. YSK, yaptığı açıklamada İnce'ye verilen oyların geçerli olacağını açıkladı.

    takvim.com.tr
    Türkiye sandık başında!

    Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

    İNCE YARIŞTAN ÇEKİLDİ
    Seçimde yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172.

    Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00 - 17.00 arasında sürecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

    Cumhurbaşkanı seçimi pusulasında, kurayla belirlenen sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın adı yer alacak. Ancak adaylardan Muharrem İnce, 11 Mayıs'ta adaylıktan çekildiğini açıkladı. Pusulaların basımı ve dağıtımı tamamlandığı için İnce'nin adı pusulada yer almaya devam edecek.

        Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.

        Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

        Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinden öğrenebilecek.

        Seçimin ikinci tura kalması halinde seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak.

            Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

            Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulunduğu iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak.

            Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

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            Haberler Haberler Türkiye sandık başında: Milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi için oy kullanıyor
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