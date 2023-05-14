MUŞ MALAZGİRT SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 MUŞ MALAZGİRT Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları, hangi parti ne kadar oy aldı?

Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçim sonuçlarına odaklandı. En merak edilen detaylardan birisi de seçim sonuçları ve oy oranları oldu. Bu kapsamda Muş Malazgirt seçim sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar en doğru seçim sonuçları takvim.com.tr farkıyla saniye saniye güncellenen verilerle takip edebilir. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını seçim sayfamızdan inceleyebilirsiniz.
MUŞ MALAZGİRT SEÇİM SONUÇLARI 2023
OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?
Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak.
Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.
"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.