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    • Haberler
    • 14.05.2023 18:31
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    • 14.05.2023 18:32
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    DHA SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN! Demirören Haber Ajansı seçim sonuçları anlık takip! 14 Mayıs CANLI OY ORANLARI ANLIK!

    Demirören Haber Ajansı (DHA) canlı seçim sonuçları gündemde sıkça araştırılır oldu. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri gerçekleşti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için sayımlar an itibariyle başladı. Bu noktada DHA seçim sonuçları canlı takibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı.İşte DHA SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN! Demirören Haber Ajansı seçim sonuçları anlık takip!

    DHA SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN!

    Canlı seçim sonuçları için aramalar hız kazandı. İşte Demirören Haber Ajansı 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim sonuçları canlı yayın…

    14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI BU ADRESTE

    28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanlığı Genel Seçim sonuçları açıklanıyor... Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi. Türkiye tarihinin en kritik seçimi olarak adlandırılan seçimin sonucu merakla bekleniyor. Sandıkların kapanması ile oy sayım işlemi başladı. "Seçim sonuçları 2023" araması da sandıkların kapanması ile hız kazandı. Milyonların merak ettiği oy oranları, 14 Mayıs seçim sonuçları, seçimi kim kazandı, genel seçim sonuçları gibi aramaların yanıtları takvim.com.tr seçim ekranında olacak. Seçim sonuçları için anlık verileri seçim ekranımızdan ve haberimizden takip edebilirsiniz.

    CANLI 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

    SEÇİM ÖZEL CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ!

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "SANDIK" UYARISI

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi için 'sandık' uyarısı yaptı. Sayım işlemi başlar başlamaz bir paylaşım yapan Erdoğan, "Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti" dedi.

        SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Türkiye'nin 81 ilinde kullanılan oyların sayımı gerçekleşiyor. Tek tek müşahitlerin kontrolünde sayılan oylar tutanaklar ile YSK'ya bildiriliyor. YSK, oy sayım işlemi sona erdiğinde itirazlara açık olmak üzere resmi olmayan sonuçları açıklıyor. Resmi olmayan seçim sonuçlarının 00.00'a kadar açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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        Haberler Haberler DHA SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN! Demirören Haber Ajansı seçim sonuçları anlık takip! 14 Mayıs CANLI OY ORANLARI ANLIK!
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