Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Operasyonundan acı haber! Hatay'a şehit ateşi düştü

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün acı haberi Hatay'ın Hassa ilçesindeki ailesine verildi. Şehit Küçük'ün ikizinin de sözleşmeli er olarak Suriye'de görev yaptığı öğrenildi.





Alınan bilgiye göre, Bölücü terör örgütü tarafından Kuzey Irak'ta düzenlenen roketli saldırıda Pençe-Kilit Operasyonunda görev alan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük şehit oldu. Şehidin acı haberi Hassa ilçesi Mazmanlı mahallesi Küçükger Mezrasındaki baba evine ulaştı.