Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 14.05.2023 13:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2023 13:01
    ABONE OL

    14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili bölge bölge seçim sonuçları listesi! ANKARA 1. 2. 3 . BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI 2023!

    Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili sonucunu merak ediyor. 2023 Ankara 1.2.3. bölge seçim sonuçlarını bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Seçim sonuçları en hızlı ve en güvenilir bilgilerle saniye saniye takvim.com.tr'de olacak.

    takvim.com.tr
    ANKARA 1. 2. 3 . BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI 2023!

    Ankara 1.2.3. bölge için oy oranları araştırılıyor. 14 Mayıs seçimleri saat 08.00'de başlayacak, 17.00'de sona erecek. Oy kullanacak milyonlarca vatandaş hangi partinin, ne kadar oy aldığını merak ediyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidilmesinin ardından il il seçim sonuçları ortaya çıkacak. Peki, 14 Mayıs 2023 Ankara 1.2.3. bölge seçim sonuçları, oy oranları ne? İşte detaylar...

    ANKARA 1.2.3 BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Ankara bölge bölge seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. Tüm sonuçları anbean sizlere aktaracağız.

    ANKARA 1.2.3. BÖLGE 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

    Oy verme işlemi 81 ilde sabah saat 08.00'de başlayacak, akşam saat 17.00'de sona erecek. YSK tarafından yürürlüğe koyulan yasaklar nedeniyle kurum tarafından belirtilen saate kadar seçim sonuçları ile ilgili haber yapılamayacak.

    Seçim yasaklarının kalkmasıyla seçim sonuçları saat 21.00 itibariyle kamuoyu ile paylaşılmaya başlanacak. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek.

        OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

        Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak.

        Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

        "EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Vakıf Katılım
        Haberler Haberler 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili bölge bölge seçim sonuçları listesi! ANKARA 1. 2. 3 . BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI 2023!
            loading
            SON DAKİKA