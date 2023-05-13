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    • 13.05.2023 22:58
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    OY PUSULASI NASIL KATLANIR? Seçim pusulası nasıl katlanmalı? 14 Mayıs seçim pusulası katlarken dikkat edilmesi gerekenler!

    Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yaklaşırken ''Oy pusulası nasıl katlanır?'' vatandaşlar tarafından sıkça araştırılır oldu. İlk kez oy kullanacaklar ve oy kullanırken dikkatli olmak isteyenler seçim pusulasının nasıl katlanması gerektiğini öğrenmek istiyor. İşte 14 Mayıs seçim pusulası katlarken dikkat edilmesi gerekenler...

    OY PUSULASI NASIL KATLANIR?

    14 Mayıs seçim pusulası katlarken dikkat edilmesi gerekenler, seçime saatler kala gündemde sıkça araştırılan konular arasında yer aldı. Peki Seçim pusulası nasıl katlanmalı? Oy pusulası nasıl katlanır...

    OY PUSULASI NASIL KATLANIR?

    Seçimler 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Oy kullanacak seçmenin, "TERCİH" veya "EVET" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması" oy pusulalarını geçersiz kılmaz.

    298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'unun 102. maddesine göre de, "Birleşik oy pusulalarında baskıda silinme veya yanlışlık yapılmış olsa bile, hangi siyasi parti veya bağımsız aday lehine kullanılmış olduğu "EVET" mührünün vurulduğu yerden kesin olarak anlaşılan oy pusulaları hesaba katılır." hükmü bulunuyor.

    Örneğin, cumhurbaşkanı için oy kullanırken isimlerin altında bulunan yuvarlak bölüme mühür vurulacak. Ancak mührü vururken diğer adaylara mührün taşmaması şartı aranacak. Oy kullanıldıktan sonra mühür vurulan adayın olduğu kısım dışta olacak şekilde katlamak tercih edilebilir.

        MÜHÜR BAŞKA ALANA BULAŞIRSA OY GEÇERSİZ OLUR MU?

        Bazı haber kaynaklarında ve sosyal medyada, seçim pusulasında mührü bastıktan sonra, oy pusulasının dışa doğru katlanması gerektiği, aksi takdirde mürekkebin diğer adaya bulaşıp, oyun geçersiz sayılacağı iddiası öne sürüldü.

        15 Mart 2023 tarihli ve 2023/129 Sayılı Kararı ve Eki Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135 Sayılı Genelge'sinin 41. maddesinin 1. fıkrasının ç ve d bendlerine göre, "TERCİH" veya "EVET" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması" oy pusulalarını geçersiz kılmaz.

        298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'unun 102. maddesine göre, "Birleşik oy pusulalarında baskıda silinme veya yanlışlık yapılmış olsa bile, hangi siyasi parti veya bağımsız aday lehine kullanılmış olduğu "EVET" mührünün vurulduğu yerden kesin olarak anlaşılan oy pusulaları hesaba katılır." hükmü kanun ile sabit.
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        Haberler Haberler OY PUSULASI NASIL KATLANIR? Seçim pusulası nasıl katlanmalı? 14 Mayıs seçim pusulası katlarken dikkat edilmesi gerekenler!
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