14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala FETÖ'nün kaset komplosu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine neden oldu. Komplonun ardındaki FETÖ izini saklamak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, hedefine Rusya'yı koydu. Kremlin'den yapılan açıklamada iddialar kesin bir dille reddedilirken, İnce de komplo gerçekleştirenlerin FETÖ ve PKK iltisaklı olduğunu açıkça kamuoyuna duyurdu.
FONDAŞ MEDYADA 'BAHAR' HAVASI
Muharrem İnce'nin FETÖ'nün kaset kumpasıyla adaylıktan çekilmesi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen fondaş medyada sevinçle karşılandı. Gazeteler, İnce'nin Kılıçdaroğlu ve destekçilerine yönelik "Seçimi kaybettiklerinde suçu bana atma bahaneleri kalmasın" sözlerine yer vermedi.
HDP/Yeşil Sol destekli Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen yayın organları, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "FETÖ yaptı" diye açıkladığı kaset kumpasından sonra adaylıktan çekilmesini "Kılıçdaroğlu'na yarayacak" ifadesini de kullanarak sevinçle karşıladı. Gazetelerin büyük çoğunluğu, İnce'nin kaset kumpasının "FETÖ işi" olduğuna dair sözlerini birinci sayfalarından duyurmadı.
SÖZCÜ: KILIÇDAROĞLU'NA YARAR
Sözcü gazetesi, "Memleket Partisi lideri Muharrem İnce demokrasi tarihine geçti" üst başlığı ile "İnce Çekildi" manşetini attı.
Sözcü, alt başlığında da, "Günlerdir FETÖ'nün iftira, kumpas ve şantajlarının hedefinde olan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün adaylıktan çekildi. Bu gelişme Millet İttifakı'na yarar" diye yazdı.
Haberin spotunda İnce'ye yönelik kaset kumpasından ve çekilme gerekçesi olarak Millet İttifakı'nı işaret ederek söylediği, "Saraya giden CHP'li, saraydan para aldı, çekilemez' diyenler seçimi kaybettiklerinde bütün suçu bize atacaklar. Bahaneleri kalmasın diye çekiliyorum" ifadesinden söz edilmedi.
DANSÖZ OYNATTILAR
Sözcü'nün yan gazetesi Korkusuz, birinci sayfaya dansöz fotoğrafı koyarak "Oh oh! İnce çekildi" başlığını attı ve Millet İttifakı'nı işaret ederek, "Erdoğan üzüldü, Millet sevindi" manşetini attı.
Haberin alt başlığında da, "Millet İttifakı seçmeni coştu, Erdoğan 'üzüldüm' dedi" ifadesi yer aldı.
Haberin spotunda ise kaset komplosuna, İnce'nin komplodan FETÖ'yü sorumlu tutmasına ise yer verilmedi.
Manşetin içinde, gazetenin yazarı Memduh Bayraktaroğlu'nun İnce'nin mağduriyetinden 'iktidar beslemesi troller'i sorumlu tutan yazısı yer aldı. Yazının ilk cümlesi ise şöyle: "Siz okurlarımı hiç yanıltmadım!.."