14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala FETÖ'nün kaset komplosu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine neden oldu. Komplonun ardındaki FETÖ izini saklamak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, hedefine Rusya'yı koydu. Kremlin'den yapılan açıklamada iddialar kesin bir dille reddedilirken, İnce de komplo gerçekleştirenlerin FETÖ ve PKK iltisaklı olduğunu açıkça kamuoyuna duyurdu.

FONDAŞ MEDYADA 'BAHAR' HAVASI

Muharrem İnce'nin FETÖ'nün kaset kumpasıyla adaylıktan çekilmesi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen fondaş medyada sevinçle karşılandı. Gazeteler, İnce'nin Kılıçdaroğlu ve destekçilerine yönelik "Seçimi kaybettiklerinde suçu bana atma bahaneleri kalmasın" sözlerine yer vermedi.

HDP/Yeşil Sol destekli Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen yayın organları, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "FETÖ yaptı" diye açıkladığı kaset kumpasından sonra adaylıktan çekilmesini "Kılıçdaroğlu'na yarayacak" ifadesini de kullanarak sevinçle karşıladı. Gazetelerin büyük çoğunluğu, İnce'nin kaset kumpasının "FETÖ işi" olduğuna dair sözlerini birinci sayfalarından duyurmadı.