Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 11.05.2023 11:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.05.2023 11:53
    ABONE OL

    Okul öncesi eğitimde hangi ücretler kaldırıldı? Özel okullar için de şartlar geçerli mi? Anaokulu eğitim ücretleri tamamen kaldırıldı mı?

    Milli Eğtim Bakanlığı tarafından son dakika karar açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yapmış olduğu duyuruda, "Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz." ifadelerine yer verdi. Peki, okul öncesi eğitimde hangi ücretler kaldırıldı? Özel okullar için de şartlar geçerli mi? Anaokulu eğitim ücretleri tamamen kaldırıldı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Okul öncesi eğitimde hangi ücretler kaldırıldı? Özel okullar için de şartlar geçerli mi? Anaokulu eğitim ücretleri tamamen kaldırıldı mı?

    Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz." açıklamasında bulundu.

    Okul öncesi eğitim kurumlarında açılan çocuk kulüplerine kayıt ne zaman başlar ve bu kulüplere kimlerin kaydı yapılabilir?

    Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesinin "Kayıt zamanı" başlıklı 8'inci maddesine göre çocuk kulüpleri kayıtları ilgili eğitim öğretim yılı kayıtları ile başlar ve eğitim öğretim yılı süresince devam eder.

    Aynı Yönergenin 9'uncu maddesine göre çocuk kulübüne kayıtlarda sırasıyla "çocuk kulübünün kurulduğu okula kayıtlı olan çocuklara, çocuk kulübü kurulmayan okullardaki çocuklara ve herhangi bir okula kaydı olmayan okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara" öncelik verilir. Müracaatın fazla olması durumunda bu belirlemeler veliler huzurunda kura ile yapılır.Kulübe kaydı yapılan çocuğun velisi ile Çocuk Kulübü Sözleşmesi (EK-2) imzalanır.

    Okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt yaşı nedir?

    Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11'inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendindeki "Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânların yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilir.", (b) bendindeki "Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir." ve (c) bendindeki "İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır." hükümleri gereği okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikli olarak eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylıkçocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanındaki 57-68 aylık çocukların kaydı yapıldıktan sonra okulun fiziki imkânları yeterliyse yine büyük yaşlardan başlanarak 36 aya kadar olan çocukların da kaydı yapılabilir.

        Örneğin 2021-2022 eğitim öğretim yılında anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına öncelikli olarak 2016 doğumlu çocuklar kaydedilir. 2016 doğumlu çocukların kaydı tamamlandıktan sonra fiziki mekânları uygun olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 1 Ocak 2017 – 30 Eylül 2018 arasında doğan çocuklar, ana sınıflarına ise 2017 doğumlu çocuklar kaydedilir. Bir okulun kayıt alanında, bir sonraki yıl ilkokula başlayacak kayıtsız çocuklar varken daha küçük çocuklar için sınıf açılması mevzuata aykırı bir işlem olacaktır.

        İlkokula kayıt erteleme için rapor alınabilir mi?

        Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde ;

        "İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

        Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler."

        hükümleri kapsamında ilkokula kayıt işlemleri yapılmakta olup söz konusu maddenin (b) bendinde yapılan 10/7/2019 tarihli değişiklikle sağlık raporu istenmesi uygulaması kaldırılmıştır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hangi Kredi
        Haberler Haberler Okul öncesi eğitimde hangi ücretler kaldırıldı? Özel okullar için de şartlar geçerli mi? Anaokulu eğitim ücretleri tamamen kaldırıldı mı?
            loading
            SON DAKİKA