Okul öncesi eğitimde hangi ücretler kaldırıldı? Özel okullar için de şartlar geçerli mi? Anaokulu eğitim ücretleri tamamen kaldırıldı mı?

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz." açıklamasında bulundu.
Okul öncesi eğitim kurumlarında açılan çocuk kulüplerine kayıt ne zaman başlar ve bu kulüplere kimlerin kaydı yapılabilir?
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesinin "Kayıt zamanı" başlıklı 8'inci maddesine göre çocuk kulüpleri kayıtları ilgili eğitim öğretim yılı kayıtları ile başlar ve eğitim öğretim yılı süresince devam eder.
Aynı Yönergenin 9'uncu maddesine göre çocuk kulübüne kayıtlarda sırasıyla "çocuk kulübünün kurulduğu okula kayıtlı olan çocuklara, çocuk kulübü kurulmayan okullardaki çocuklara ve herhangi bir okula kaydı olmayan okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara" öncelik verilir. Müracaatın fazla olması durumunda bu belirlemeler veliler huzurunda kura ile yapılır.Kulübe kaydı yapılan çocuğun velisi ile Çocuk Kulübü Sözleşmesi (EK-2) imzalanır.
Okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt yaşı nedir?
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11'inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendindeki "Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânların yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilir.", (b) bendindeki "Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir." ve (c) bendindeki "İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır." hükümleri gereği okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikli olarak eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylıkçocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanındaki 57-68 aylık çocukların kaydı yapıldıktan sonra okulun fiziki imkânları yeterliyse yine büyük yaşlardan başlanarak 36 aya kadar olan çocukların da kaydı yapılabilir.