125cc MOTOR FİYATLARI! Artık motor kullanabilecekler! 50cc,100cc,125cc motorlar neler? Bakan Soylu açıkladı! B sınıfı ehliyeti olana müjde!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu araba ehliyeti olanlara müjdeyi verdi. Motor kullanımıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gittiklerini duyuran Bakan Soylu, "Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek" dedi. Bu açıklamanın ardından konuyla ilgili detaylar merak edildi. Peki, 125cc altındaki motorlar neler? İşte detaylar...
B SINIFI EHLİYETLİ CBR 125 KULLANIR MI?
Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;
"125 cc altı motorlar var. Türkiye'de 2 tekerlekli kullanımı arttı. 125 cc altı motorlar, şehir içi günlük kullanılan motor sayısı arttı. Biz de Milli Eğitim Bakanımızla konuştuk. Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Bu konudaki çalışmalar belli noktaya geldi, arkadaşlar düğmeye bastı. Sadece 1-2 tane ders alabilecekler. Ek bir dersle bunu sağlayabilecekler, ayrı bir motor ehliyeti almaya gerekmeyecek."
125 CC MOTOR MODELLERİ
Honda CB125R
Kuba Matrix 125
RKS Pesaro 125
Mondial Vulture 125 i
2020 MODEL CB 125 F
Honda CB 125E