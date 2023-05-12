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    • Haberler
    • 12.05.2023 10:34
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    • 12.05.2023 10:34
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    125cc MOTOR FİYATLARI! Artık motor kullanabilecekler! 50cc,100cc,125cc motorlar neler? Bakan Soylu açıkladı! B sınıfı ehliyeti olana müjde!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, motor kullanımıyla ilgili yeni düzenlemelere gidildiğini duyurdu. Bu düzenlemelerin amaçları arasında trafik güvenliğini artırmak, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak ve trafik kurallarına uyumu teşvik etmek bulunuyor. İşte detaylar... Bakan Soylu, motor kullanımıyla ilgili yapılan yeni düzenlemelerin, trafiğin daha güvenli hale gelmesi adına önemli adımlar olduğunu vurguladı. Bu düzenlemelerin, motor kullanıcılarının ve diğer sürücülerin daha bilinçli ve dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti.

    takvim.com.tr
    Bakan Soylu açıkladı! B sınıfı ehliyeti olana müjde!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu araba ehliyeti olanlara müjdeyi verdi. Motor kullanımıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gittiklerini duyuran Bakan Soylu, "Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek" dedi. Bu açıklamanın ardından konuyla ilgili detaylar merak edildi. Peki, 125cc altındaki motorlar neler? İşte detaylar...

    B SINIFI EHLİYETLİ CBR 125 KULLANIR MI?

    Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;

    "125 cc altı motorlar var. Türkiye'de 2 tekerlekli kullanımı arttı. 125 cc altı motorlar, şehir içi günlük kullanılan motor sayısı arttı. Biz de Milli Eğitim Bakanımızla konuştuk. Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Bu konudaki çalışmalar belli noktaya geldi, arkadaşlar düğmeye bastı. Sadece 1-2 tane ders alabilecekler. Ek bir dersle bunu sağlayabilecekler, ayrı bir motor ehliyeti almaya gerekmeyecek."

    125 CC MOTOR MODELLERİ

    Honda CB125R
    Kuba Matrix 125
    RKS Pesaro 125
    Mondial Vulture 125 i
    2020 MODEL CB 125 F
    Honda CB 125E

        Honda CBR 125
        Honda CG 125
        Honda MSX 125 GROM
        Honda PCX 125
        Honda Innova 125

        125 CC MOTOR EN FAZLA KAÇ BASAR?

        125 CC motosiklet modellerinin yapabildiği en fazla sürat, markalara göre değişim gösterir. Ancak ortalama bir hız söylememiz gerekirse 100 KM-130 KM/SAAT arasında gidip gelir. Genellikle Honda, Subaru, Yamaha yokuşta, düz yolda hızlarında değişime uğrar. Fakat 125 cc'lik motor türlerinde ortalama gidiş süratı 100-119 kilometredir.

        MOTOR FİYATLARI 2023

        Honda Dio 62.900 TL

        Honda PCX 125 90.600 TL

        Forza 750 402.000 TL.

        Naked MSX125 91.400 TL.

        CB250R'in satış fiyatı 142.100 TL.

        CB650R'in satış fiyatı 308.000 TL.
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        Haberler Haberler 125cc MOTOR FİYATLARI! Artık motor kullanabilecekler! 50cc,100cc,125cc motorlar neler? Bakan Soylu açıkladı! B sınıfı ehliyeti olana müjde!
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