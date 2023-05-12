125cc MOTOR FİYATLARI! Artık motor kullanabilecekler! 50cc,100cc,125cc motorlar neler? Bakan Soylu açıkladı! B sınıfı ehliyeti olana müjde!

B SINIFI EHLİYETLİ CBR 125 KULLANIR MI?

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;

"125 cc altı motorlar var. Türkiye'de 2 tekerlekli kullanımı arttı. 125 cc altı motorlar, şehir içi günlük kullanılan motor sayısı arttı. Biz de Milli Eğitim Bakanımızla konuştuk. Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Bu konudaki çalışmalar belli noktaya geldi, arkadaşlar düğmeye bastı. Sadece 1-2 tane ders alabilecekler. Ek bir dersle bunu sağlayabilecekler, ayrı bir motor ehliyeti almaya gerekmeyecek."