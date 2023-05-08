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    • Haberler
    • 09.05.2023 09:06
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    • 09.05.2023 09:06
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    İL İL hava durumu raporu güncellendi! Mayıs ayı için kazma kürek yaktıracak uyarı! Tam yaz geliyor derken havalar birden...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları yakından takip ediliyor. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte soğuk havalar yerini ılık havalara bıraktı. Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu yayınladı. Raporda hafta boyunca bazı illerde yağışlı hava beklendiği belirtiliyor. Ayrıca, ülkenin diğer kesimlerinde de yağışlı hava görülebileceği uyarısı yapılıyor.

    Mayıs ayı için kazma kürek yaktıracak uyarı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8-12 Mayıs tarihleri arasında il il hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Bu rapora göre hafta içi bazı illerimizde yağmurlu hava hakim olacak.

    HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

    Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Antalya'nın iç ve yüksek kesimleri ile Çankırı, Kırıkkale, Van ve Bitlis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        Öte yandan havaların biraz daha soğuyacağı tahminler arasında yer aldı.

        12 Mayıs Cuma hava tahmin raporu
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        Haberler Haberler İL İL hava durumu raporu güncellendi! Mayıs ayı için kazma kürek yaktıracak uyarı! Tam yaz geliyor derken havalar birden...
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