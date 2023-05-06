Green Card kimlere verilir? Green card DV-2024 çekiliş sonuç tarihi! 2024 Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Green Card sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Green Card sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ABD'de yerleşme ve çalışma izni verilmesine olanak sağlayan yerleşme programı Green Card çekilişine her yıl binlerce kişi başvuruyor. ABD'de çalışma hayalleri kuranlar sonuçları nasıl ve ne zaman öğrenebileceğini merak ediyor. Peki, Green Card kimlere verilir? 2023 Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilenler!
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu tarafından https://dvprogram.state.gov/ internet adresinden yapılan açıklamaya göre DV-2024 Katılımcılar, 6 Mayıs 2023'te saat 19:00'den itibaren Green Card sonuçlarını öğrenebilecek. Başvuru sonuçları http://dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanacak.
2024 GREEN CARD BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Önümüzdeki sene için Green Card başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Önceki dönemde olduğu gibi Nisan-Ekim arasında başvurular alınabilir. Ancak konu hakkında ayrıntılar geldikçe haberde yer alacak.