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    • Haberler
    • 06.05.2023 10:02
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    • 06.05.2023 10:03
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    Green Card kimlere verilir? Green card DV-2024 çekiliş sonuç tarihi! 2024 Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Green Card, ABD'de oturum ve çalışma izni elde etmek isteyen binlerce kişinin hedeflediği bir programdır. Her yıl, bilgisayar tarafından yapılan bir çekilişle Green Card kazananlar belirlenir. Peki, Green Card kimlere verilir ve 2024 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar! Green Card, resmi adıyla Daimi İkamet Kartı, ABD'de yasal ikamet hakkı ve çalışma izni sağlayan bir belgedir. Bu belgeye sahip olan kişiler, ABD'de sürekli olarak ikamet edebilir, çalışabilir, eğitim alabilir ve birçok sosyal hakka sahip olabilirler. Ayrıca, Green Card sahipleri, ABD vatandaşı olma yolunda ilerleyebilirler.

    takvim.com.tr
    Green card DV-2024 çekiliş sonuç tarihi!

    Green Card sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Green Card sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ABD'de yerleşme ve çalışma izni verilmesine olanak sağlayan yerleşme programı Green Card çekilişine her yıl binlerce kişi başvuruyor. ABD'de çalışma hayalleri kuranlar sonuçları nasıl ve ne zaman öğrenebileceğini merak ediyor. Peki, Green Card kimlere verilir? 2023 Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilenler!

    GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu tarafından https://dvprogram.state.gov/ internet adresinden yapılan açıklamaya göre DV-2024 Katılımcılar, 6 Mayıs 2023'te saat 19:00'den itibaren Green Card sonuçlarını öğrenebilecek. Başvuru sonuçları http://dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanacak.

    2024 GREEN CARD BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

    Önümüzdeki sene için Green Card başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Önceki dönemde olduğu gibi Nisan-Ekim arasında başvurular alınabilir. Ancak konu hakkında ayrıntılar geldikçe haberde yer alacak.

        KİMLER GREEN CARD ALABİLİR?

        Green Card almak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Öncelikle Green Card almak isteyen kişi mutlaka 18 yaşından büyük olmalıdır. Ayrıca Green Card en az lise mezunu olan kişilere verilir. Lise öğrencisi olmayan kişilerde son 5 yıl içinde uzmanlık ve ya eğitim gerektiren bir alanda da mutlaka 2 yıl aralıksız olarak çalışan kişiler Green Card alabilirler.


        Green Card almak için İngilizce bilme şartı aranmaz. İnternet üzerinden başvuru yapan ve başvuruları kabul edilen kişiler Green Card alabilirler. Bunun yanı sıra evli olan kişiler de Green Card'a aynı anda başvurabilirler. Çünkü bu şekilde evli çiftlerin de Green Card alma şansı artacaktır.
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        Haberler Haberler Green Card kimlere verilir? Green card DV-2024 çekiliş sonuç tarihi! 2024 Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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