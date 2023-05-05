Ay tutulması hakkında aramalar hız kazandı. 2023'ün ilk Ay tutulması mayıs ayında meydana gelecek. Tutulma sırasında gökyüzü gözlemcileri ayın karardığını ancak tamamen kaybolmadığını görecekler. Peki, Ay tutulması ne zaman 2023? Ay tutulması saat kaçta başlayacak, kaça kadar sürecek? Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte merak edilenler!
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) , '2023 Gök Olayları Yıllığı' ile yılın ilk Ay tutulması ile ilgili bilgiler de belli olmuştu. Yıllığa göre 2023'ün ilk Ay tutulması mayıs ayında meydana gelecek.
Ay, 5 Mayıs Cuma günü Dünya'nın dış gölgesine geçerek penumbral tutulma adı verilen astronomik bir olay yaratacak. Tutulma sırasında gökyüzü gözlemcileri ayın karardığını ancak tamamen kaybolmadığını görecekler.
TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Dünya üzerinde Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Antarktika bölgelerini etkisi altına alacak bu tutulma, Türkiye'den de izlenebilecek.