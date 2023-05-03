Banka ATM'sinden para çekenler dikkat! Gizli tehlike ortaya çıktı! Meğer paralar bir anda...
ATM'den para çekenler için kritik uyarılar yapıldı. Gün içerisinde ATM'lerden para çeken kişilerin dikkat etmesi gereken detaylar tek tek duyuruldu. Bilindiği üzere milyonlarca kişi günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankaların ATM'lerine giderek para çekme işlemi gerçekleştiriyor. Ancak bazı durumlarda dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor. Bu tuzaklar arasında kart şifresi tuşlama ve kart sıkışması gibi durumlar yer alıyor. Bankalar müşterilerin bu tuzaklara düşmemesi için çeşitli uyarılarda bulundu.
ATM'den para çeken milyonları ilgilendiren kritik bir uyarı yapıldı. Bankalar ATM'den para çekerken dikkat edilmesi gereken noktaları tek tek paylaştı. Bilindiği üzere dolandırıcılar bankamatiklerden para çekenleri hedef alabiliyor. Bu tuzaklara dikkat etmek son derece önemli. Çünkü kişiler kart şifrelerini yanlış girerek veya kartların cihazda sıkışması durumunda zorluklarla karşılaşabiliyor. Bankalar bu durumlara dikkat etmesi hususunda insanlara SMS ya da mail yoluyla önemli uyarılarda bulundu.
KARTINIZ SIKIŞIRSA...
Kartınız sıkışırsa panik yapmayın. ATM cihazının üzerindeki telefon numarasını arayarak yardım isteyebilir.
KART ŞİFRENİZİ GİRERKEN DİKKATLİ OLUN
Kart şifrenizi girerken dikkatli olmanız çok önemlidir. ATM cihazlarının etrafında kamera olabilme ihtimaline karşı, şifrenizi tuşların üzerini kapatarak girmeniz tavsiye edilmektedir.