Gabar’daki petrol kuyusuna ismi verildi! Aybüke Yalçın nasıl şehit oldu? Aybüke Yalçın kimdir, kaç yaşındaydı?

Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında, "Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk." ifadelerine yer verdi. Erdoğan ayrıca, "Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik." dedi. Bu gelişmelerle birlikte Aybüke Yalçın hakkında aramalar hız kazandı. İşte detaylar...