14 Mayıs'ın habercisi Ankara Mitingi: Seçmenin kararı meydana yansıdı: İlk turda bitirme kararlığı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisince Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük Ankara mitingine katılarak konuşma yaptı. Vatandaşlar, mitinge büyük ilgi gösterdi.

Milli Mücadele'nin karargahı, istiklalin ve istikbalin başkenti Ankara'nın tüm Seymenlerine, gazilerine ve insanlarına selamlarını ileten Erdoğan, alandakileri işaret ederek, bu muhteşem katılımın, İzmir'de, İstanbul TEKNOFEST'te de böyle olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan, "Yüz binler geliyor, sandığa yürüyor yüz binler, 14 Mayıs'ın müjdesini veriyor." ifadelerini kullandı.