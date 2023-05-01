14 Mayıs'ın habercisi Ankara Mitingi: Seçmenin kararı meydana yansıdı: İlk turda bitirme kararlığı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisince Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük Ankara mitingine katılarak konuşma yaptı. Vatandaşlar, mitinge büyük ilgi gösterdi.
Milli Mücadele'nin karargahı, istiklalin ve istikbalin başkenti Ankara'nın tüm Seymenlerine, gazilerine ve insanlarına selamlarını ileten Erdoğan, alandakileri işaret ederek, bu muhteşem katılımın, İzmir'de, İstanbul TEKNOFEST'te de böyle olduğunu söyledi.
Başkan Erdoğan, "Yüz binler geliyor, sandığa yürüyor yüz binler, 14 Mayıs'ın müjdesini veriyor." ifadelerini kullandı.
"NEREYE BAKSAN REİS'TEN BİR İMZA!"
Mitingi alandan takip eden Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, alandaki coşkuyu ve heyecanı yerinde gördü. Müderrisoğlu, Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla alandaki kalabalığı hareketlendirdiğini ve vatandaşların da coşkusuyla seçimin ilk turda biteceği mesajını verdiğini köşesine taşıdı.
Müderrisoğlu'nun yazısında önemli bölümler şu şekilde:
"Ankara Millet Bahçesi, insan seli... Hava kapalı, ara ara yağmur da çiseliyor. "Beraber yürüdük biz yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda" ruhuyla alanı dolduranlar, "Ankara'nın denizi yok ama sevgisi okyanustur!" pankartları ile karşılıyor Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı.
Meydanı hareketlendirenler elbette "kadınlar ve gençler..."