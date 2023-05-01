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    • Haberler
    • 01.05.2023 09:20
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    • 01.05.2023 09:20
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    14 Mayıs'ın habercisi Ankara Mitingi: Seçmenin kararı meydana yansıdı: İlk turda bitirme kararlığı

    14 Mayı seçimlerine kısa bir süre kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan; önce İzmir ardından Ankara'da gerçekleştirilen mitinglerde, adeta gövde gösterisi yaptı. CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de büyük ve coşkulu bir kalabalığa hitap eden Başkan Erdoğan, dün de başkent Ankara'da meydanı hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Mitingi yerinde izleyen Sabah gazetesi yazarı okan Müderrisoğlu, yaşanan heyecanı köşesine taşıdı. Müderrisoğlu, mitingin seçimi ilk turda bitirme coşkusuna işaret ettiğini söyledi.

    14 Mayıs’ın habercisi Ankara Mitingi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisince Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük Ankara mitingine katılarak konuşma yaptı. Vatandaşlar, mitinge büyük ilgi gösterdi.

    Milli Mücadele'nin karargahı, istiklalin ve istikbalin başkenti Ankara'nın tüm Seymenlerine, gazilerine ve insanlarına selamlarını ileten Erdoğan, alandakileri işaret ederek, bu muhteşem katılımın, İzmir'de, İstanbul TEKNOFEST'te de böyle olduğunu söyledi.

    Başkan Erdoğan, "Yüz binler geliyor, sandığa yürüyor yüz binler, 14 Mayıs'ın müjdesini veriyor." ifadelerini kullandı.

    "NEREYE BAKSAN REİS'TEN BİR İMZA!"
    Mitingi alandan takip eden Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, alandaki coşkuyu ve heyecanı yerinde gördü. Müderrisoğlu, Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla alandaki kalabalığı hareketlendirdiğini ve vatandaşların da coşkusuyla seçimin ilk turda biteceği mesajını verdiğini köşesine taşıdı.

    Müderrisoğlu'nun yazısında önemli bölümler şu şekilde:
    "Ankara Millet Bahçesi, insan seli... Hava kapalı, ara ara yağmur da çiseliyor. "Beraber yürüdük biz yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda" ruhuyla alanı dolduranlar, "Ankara'nın denizi yok ama sevgisi okyanustur!" pankartları ile karşılıyor Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı.
    Meydanı hareketlendirenler elbette "kadınlar ve gençler..."

        Ortak paydalarında ise Türkiye'nin gururları ile liderini buluşturan o mesaj var:
        "Denizde TCG ANADOLU, karada TOGG, gökyüzünde Kızılelma... Nereye baksan Reis'ten bir imza!"

        "ERDOĞAN'IN GELİŞİ İLE GÜNEŞ DE AÇTI"
        Bu noktada Orhan Karakurt ismine ayrı bir parantez açmalıyız. İlk günden itibaren Erdoğan'ın yanındaydı. AK Parti mitinglerinin vazgeçilmezi oldu. Dün de kitleyi coşturmayı ve o coşkuyu Erdoğan'la buluşturmayı bildi.

        "Türkiye Yüzyılı'nın mimarı sizsiniz" diyerek, heyecanla Cumhurbaşkanı'nı bekleyen on binlere, sade vatandaşlara 14 Mayıs için tek tek değerini ve önemini en güçlü şekilde hatırlattı.

            İlginçtir, Erdoğan'ın gelişi ile güneş de açtı. "Rabbim bizi, sizin sevginizden mahrum etmesin" sözü, "Amin" sedasıyla karşılık buldu.

            "14 MAYIS'IN AYAK SESLERİ"
            Belli ki önceki gün İstanbul Teknofest'teki ilgi, ardından İzmir'deki mitinge yüksek katılım Cumhurbaşkanı'nı memnun etmiş. Bu nedenle Başkent'teki muhteşem kalabalık Erdoğan'a, "14 Mayıs'ın ayak seslerini duyuyoruz" dedirtti.

            SİNİR UÇLARINA DOKUNDU
            Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan siyaseti, CHP'li belediyelerin yetersizliği, 9'lu Masa'nın üstündeki Kandil gölgesi, Erdoğan'ın eleştirilerinden nasibini aldı.

                Cumhurbaşkanı'nın, Kurtuluş Savaşı'nda top sesleri Meclis'te duyulurken Ankaralıların sergilediği dik duruş ile 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin benzerliğine ilişkin anlatımı ise mitinge damgasını vurdu.

                FETÖ/PKK/Kılıçdaroğlu ekseni, Selahattin Demirtaş'ın, terör elebaşı Öcalan'dan görevi devralacağına dair beyanları da meydanın sinir uçlarına dokundu.

                İLK TURDA BİTECEK
                Peki, "Büyük Ankara Mitinginden çıkan sonuç ne idi?"
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