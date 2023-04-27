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Haberler Trend 120 ay vadeli konut kredisi! 2+1, 3+1 ev alacaklar dikkat! 1,2,3,4 milyon TL KONUT KREDİSİ HESAPLAMA! 0.99 faizli ev kredisi var mı? Ziraat, Garanti...

120 ay vadeli konut kredisi! 2+1, 3+1 ev alacaklar dikkat! 1,2,3,4 milyon TL KONUT KREDİSİ HESAPLAMA! 0.99 faizli ev kredisi var mı? Ziraat, Garanti...

Ev hayali kuran binlerce vatandaş konut kredisi hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında konut kredisi hesaplama yer alıyor. 240 ay vadeyle sunulan kredi kampanyaları büyük ilgi çekiyor. Ziraat Bankası Yapı Kredi, İş Bankası, Halkbank tarafından peş peşe duyurulan faiz oranları sonrası kredi çekmek isteyenler detaylı bilgileri araştırmaya başladı. İşte en uygun faiz oranıyla 240 ay vadeli konut kredisi hesaplama ekranı...

takvim.com.tr
27.04.2023 22:50 - Son Güncelleme: 27.04.2023 22:50
240 ay vadeli konut kredisi! 2+1, 3+1 ev alacaklar dikkat! 1,2,3,4 milyon TL KONUT KREDİSİ HESAPLAMA! 0.99 faizli ev kredisi var mı? Ziraat, Garanti...

Konut kredisi faiz oranları ve taksit ödeme tablosu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte banka banka konut kredileri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
240 ay vadeli konut kredisi! 2+1, 3+1 ev alacaklar dikkat! 1,2,3,4 milyon TL KONUT KREDİSİ HESAPLAMA! 0.99 faizli ev kredisi var mı? Ziraat, Garanti...

1 MİLYON TL 120 AY VADELİ KONUT KREDİSİ

ZİRAAT BANKASI

FAİZ ORANI

%1,20

AYLIK TAKSİT

15.768,05 TL

TOPLAM ÖDEME

1.900.662 TL

240 ay vadeli konut kredisi! 2+1, 3+1 ev alacaklar dikkat! 1,2,3,4 milyon TL KONUT KREDİSİ HESAPLAMA! 0.99 faizli ev kredisi var mı? Ziraat, Garanti...

AKBANK

FAİZ ORANI
%1,99

AYLIK TAKSİT
21.964,48 TL

TOPLAM ÖDEME
2.646.363 TL

240 ay vadeli konut kredisi! 2+1, 3+1 ev alacaklar dikkat! 1,2,3,4 milyon TL KONUT KREDİSİ HESAPLAMA! 0.99 faizli ev kredisi var mı? Ziraat, Garanti...

HALKBANK

FAİZ ORANI

%1,20

AYLIK TAKSİT

15.768,05 TL

TOPLAM ÖDEME

1.901.366 TL

240 ay vadeli konut kredisi! 2+1, 3+1 ev alacaklar dikkat! 1,2,3,4 milyon TL KONUT KREDİSİ HESAPLAMA! 0.99 faizli ev kredisi var mı? Ziraat, Garanti...

VAKIFBANK

FAİZ ORANI

%1,20

AYLIK TAKSİT

15.768,05 TL

TOPLAM ÖDEME

1.901.666 TL

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