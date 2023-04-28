Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 28 Nisan 2023 Show TV yayın akışı!

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tarihi açıklandı. Başrollerinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu'nun yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Sibel Taşçıoğlu, Feyza Civelek, Müjde Uzman, Barış Kılıç, Serkan Tınmaz, Rahimcan Kapkap ve Settar Tanrıöğen yer alıyor. Peki Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 28 Nisan 2023 Show TV yayın akışı!
KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Kızılcık Şerbeti dizisi 28 Nisan 2023 Cuma Show TV yayın akışında yer alıyor. Buna göre dizinin 23. bölümü bu akşam saat 20:00'da yayınlanacak.
28 NİSAN 2023 SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU
Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. "Kızılcık Şerbeti" doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.