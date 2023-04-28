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    • 28.04.2023 13:29
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    • 28.04.2023 13:29
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    Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 28 Nisan 2023 Show TV yayın akışı!

    Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı yok mu sorusu, Cuma akşamları yayınlanan dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. 28 Nisan 2023 Show TV yayın akışı belli oldu. Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dizinin yeni bölüm tarihi belli oldu. Peki Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı?

    Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tarihi açıklandı. Başrollerinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu'nun yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Sibel Taşçıoğlu, Feyza Civelek, Müjde Uzman, Barış Kılıç, Serkan Tınmaz, Rahimcan Kapkap ve Settar Tanrıöğen yer alıyor. Peki Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 28 Nisan 2023 Show TV yayın akışı!

    KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    Kızılcık Şerbeti dizisi 28 Nisan 2023 Cuma Show TV yayın akışında yer alıyor. Buna göre dizinin 23. bölümü bu akşam saat 20:00'da yayınlanacak.

    28 NİSAN 2023 SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kızılcık Şerbeti
    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Kızılcık Şerbeti
    00:15 Aile

    KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

    Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. "Kızılcık Şerbeti" doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

        KIZILCIK ŞERBETİ NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ OKULDA?

        Kızılcık Şerbeti İstanbul'un birçok ilçesinde çekilirken, okul sahneleri İstanbul Ataşehir Doğa Koleji'nde çekiliyor.

        KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ GERÇEK Mİ, KİMİN HİKAYESİ?

        Yapılan açıklamada Kızılcık Şerbeti'nin gerçek bir hikayeden ekranlara uyarlanan bir dizi olduğu belirtildi. Öte yandan Kızılcık Şerbeti dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'na mı ait sorusu sosyal medyada da konuşuldu.

        Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kitaplarından uyarlanan Kırmızı Oda, Yalı Çapkını ve Masumlar Apartmanı dizileri sonrası gerçek hikayelerin olduğu diziler ünlü psikiyatra gözleri çeviridi.

        Ancak Kızılcık Şerbeti'nin konusu ve hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olmadığı anlaşıldı.
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        Haberler Haberler Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 28 Nisan 2023 Show TV yayın akışı!
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