12 saatlik yolu 2 saate düşürecek Ankara-Sivas YHT hattı için hazırlıklar tamamlandı. Bu kapsamda trenin durakları, bilet fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Ankara - Sivas hızlı tren açıldı mı, durakları neler? Ankara Sivas YHT bilet fiyatları kaç TL? Ankara Sivas arası kaç saat sürecek? İşte detaylar...
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açılışı yapılması beklenen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT)'nin açılması ile birlikte otobüs ile 6-7 saat olan seyahat süresinin 2-3 saate kadar düşmesi bekleniyor. Bugün açılış esnasında süre, kilometre ve bilet fiyatları hakkında açıklama yapılması bekleniyor.
ANKARA-SİVAS YHT BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Bugün yapılacak olan açılışta bilet fiyatlarının duyurulması bekleniyor
ANKARA-SİVAS ARASI YHT İLE KAÇ DAKİKAYA DÜŞECEK?
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının açılması ile birlikte 6-7 saatlik yolculuk süresinin 2-3 saate düşecek.