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    • Haberler
    • 26.04.2023 10:39
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    • 26.04.2023 10:39
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    Ankara - Sivas hızlı tren açıldı mı, durakları neler? Ankara Sivas YHT bilet fiyatları kaç TL? Ankara Sivas arası kaç saat sürecek?

    Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hakkında aramalar hız kazandı. Bugün açılışı yapılacak Ankara- Sivas YHT ile ilgili durak bilgisi, bilet fiyatları araştırılmaya başlandı. Otobüs ile 12 saat olan seyahat süresinin 2-3 saate kadar düşmesi bekleniyor. Peki, Ankara - Sivas hızlı tren açıldı mı, durakları neler? Ankara Sivas YHT bilet fiyatları kaç TL? Ankara Sivas arası kaç saat sürecek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ankara - Sivas hızlı tren açıldı mı, durakları neler?

    12 saatlik yolu 2 saate düşürecek Ankara-Sivas YHT hattı için hazırlıklar tamamlandı. Bu kapsamda trenin durakları, bilet fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Ankara - Sivas hızlı tren açıldı mı, durakları neler? Ankara Sivas YHT bilet fiyatları kaç TL? Ankara Sivas arası kaç saat sürecek? İşte detaylar...

    Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açılışı yapılması beklenen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT)'nin açılması ile birlikte otobüs ile 6-7 saat olan seyahat süresinin 2-3 saate kadar düşmesi bekleniyor. Bugün açılış esnasında süre, kilometre ve bilet fiyatları hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

    ANKARA-SİVAS YHT BİLET FİYATLARI NE KADAR?

    Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Bugün yapılacak olan açılışta bilet fiyatlarının duyurulması bekleniyor

    ANKARA-SİVAS ARASI YHT İLE KAÇ DAKİKAYA DÜŞECEK?

    Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının açılması ile birlikte 6-7 saatlik yolculuk süresinin 2-3 saate düşecek.

        ANKARA-SİVAS YHT DURAKLARI

        Ankara-Sivas YHT hattı üzerinde Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunacak. Başkan Erdoğan'ın Ankara-Sivas YHT'nin bir hafta ücretsiz olacağı müjdesini vermesi de bekleniyor.

        Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen yüksek hızlı tren hattı ile Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düşecek.
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        Ankara-Sivas YHT açılıyor!
        Haberler Haberler Ankara - Sivas hızlı tren açıldı mı, durakları neler? Ankara Sivas YHT bilet fiyatları kaç TL? Ankara Sivas arası kaç saat sürecek?
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