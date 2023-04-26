Ankara - Sivas hızlı tren açıldı mı, durakları neler? Ankara Sivas YHT bilet fiyatları kaç TL? Ankara Sivas arası kaç saat sürecek?

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açılışı yapılması beklenen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT)'nin açılması ile birlikte otobüs ile 6-7 saat olan seyahat süresinin 2-3 saate kadar düşmesi bekleniyor. Bugün açılış esnasında süre, kilometre ve bilet fiyatları hakkında açıklama yapılması bekleniyor.