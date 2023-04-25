Son dakika... Askerlik yerleri sorgulama ekranı bugün (25 Nisan 2023) erişime açıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklama sonrasında, ''Mayıs ayı askerlik yerleri açıklandı mı, yedek subay, astsubay, er sınıflandırma sonuçlarına nasıl bakılır ?'' sorusunun yanıtı internet arama motorlarında yoğun olarak sorgulanır oldu. İşte MSB e-Devlet sorgulama ekranı ve celp tarihleri....
MAYIS AYI ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA
Asker adaylarının merakla beklediği 2023 Mayıs celbi sınıflandırma sonuçları ve askerlik yerleri için sonuçları açıklandı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mayıs / Haziran / Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay / astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir.
Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." denildi.
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Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
MART/NİSAN 2023 CELP VE SEVK DÖNEMİ ERTELEMESİNE İLİŞKİN DUYURU
1. 06 Şubat 2023 tarihindeki depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri nüfusuna kayıtlı veya bu illerde ikamet eden er ve bedelli askerlik statüsündeki yükümlülerin sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2. Er statüsünde 02 Mart 2023 ile 06 Nisan 2023 tarihlerinde sevk edilecek yükümlülerin sevkleri 04 Mayıs 2023 tarihine ertelenmiştir. Ertelemesi yapılan yükümlülerden tabi oldukları celp döneminde silahaltına alınmayı talep edenlerin askere sevkleri yapılacaktır.