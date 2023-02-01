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    • 01.02.2023 14:31
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    Fazıl Say İstanbul Havalimanı ve THY'yi "dünyanın en iyisi" diye övdü! Sosyal medyadaki muhalif trollerden linç yedi

    Son dakika haberi | Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı ödülleri tek tek toplamaya devam ederken, taraflı tarafsız herkesin övgüsünü de topluyor. Muhalif kimliği ile bilinen ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından paylaşımla İstanbul Havalimanı'na methiyeler dizdi. Türk Hava Yolları için de "Dünyanın en iyi havayoludur" ifadesini kullanan Say, bu paylaşımları sonrası bazı sosyal medya trolleri tarafından linç edildi.

    İstanbul Havalimanı ve THY’yi övdü muhalif troller linçledi

    Türkiye'nin ödüllere doymayan, Avrupa ve dünyaya damga vuran mega projesi İGA İstanbul Havalimanı, övgüler toplamaya devam ediyor. Ünlü piyanist Fazıl Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yolcu sayısı bakımından da son yıllarda Avrupa'nın zirvesinde yer alan İstanbul Havalimanı'ndan övgü dolu sözlerle bahsetti.

    "DÜNYADAKİ EN İYİ HAVALİMANI"
    Say, paylaşımında, "Evet. Adı "İstanbul Atatürk Havalimanı" olsa mutlu olurdum. İzlenimlerim baabında eklemek isterim. Kızmayın; Dünyadaki bütün havaalanlarını biliyorum. Yeni havaalanımız dünyadaki en iyisidir, bir çok açıdan. THY'de en iyi havayoludur. Açık ara hem de. Her açıdan.

    Havaalanlarını karşılaştırırken, sadece havaalanı karşılaştıralım. Başka bir şey değil! Yolcular için, çalışanlar için, ekipler için, ferahlık,imkanlar, lounge, kabin, yer hizmetleri bir de "büyük havaalanları" olarak karşılaştırmak lazım Küçük havaalanı ile büyüğü kıyaslayamayız.

        "İSTANBUL HAVALİMANI HEPSİNDEN HIZLI"
        Bazı havaalanlarında (ABD-Almanya dahil) bavulu gelmesi saatler sürüyor. Kimisinde pasaport kontrol saatler sürüyor. İstanbul hepsinden hızlı. (Uçağın taksi mesafesi evet fazla, ama buna bir çözüm bulunuyor diye biliyorum) Büyük havaalanlarında gate uzaklığı bizden daha fazla." ifadelerini kullandı.

        SOSYAL MEDYA KULLANICILARI LİNÇ ETTİ
        Ünlü piyanist Fazıl Say, paylaşımından kısa bir süre sonra sosyal medya kullanıcıları tarafından linç edilldi. İşte o paylaşımlardan bazıları...

        * Gereksiz yere kesilen kuzey ormanları da bir o kadar iyiydi, ikramı abartmışlar sanırım size, bazen anlamak zor sizi, ha bi de sanırım çantalarla kilometrelerce yürümüyürsunuz siz, very imprtant person falan oluyorsunuzdur.

        * Bu twiti 15 Mayıs'tan sonra yazabilirdiniz ama şimdi yazmayı tercih ettiniz! Ayrıca İstanbul Havalimanı aşşşırı pahalı işletmeleriyle meşhur ve sadece VIP insanların yürümediği uzuuun geçiş yolları var. Pilotların bile söylediği kalkış iniş problemleri var.

            * Ama herkese iyi değil be Fazıl Abi. Belki seni iyi ağırlamışlar. Herkes yürüye yürüye helak oluyor içinde. Oraya hiç gitmeyen insanlar bile bedelini ödüyor. Kesilen ağaçlar da cabası.

            * Şirin ve objektif görünme çabaları olarak değerlendiriyorum. Özel hastaneler olmasa şimdi sen şehir hastanelerine de gider bir güzel överdin
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            Haberler Güncel Fazıl Say İstanbul Havalimanı ve THY'yi "dünyanın en iyisi" diye övdü! Sosyal medyadaki muhalif trollerden linç yedi
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