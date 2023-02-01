Fazıl Say İstanbul Havalimanı ve THY'yi "dünyanın en iyisi" diye övdü! Sosyal medyadaki muhalif trollerden linç yedi

Havaalanlarını karşılaştırırken, sadece havaalanı karşılaştıralım. Başka bir şey değil! Yolcular için, çalışanlar için, ekipler için, ferahlık,imkanlar, lounge, kabin, yer hizmetleri bir de "büyük havaalanları" olarak karşılaştırmak lazım Küçük havaalanı ile büyüğü kıyaslayamayız.