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    • 20.04.2023 11:01
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    • 20.04.2023 11:01
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    Kütahya, Osmaniye, Çanakkale'de bayram namazı saat kaçta? Kütahya, Osmaniye, Çanakkale BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023!

    Kütahya, Osmaniye, Çanakkale Ramazan Bayramı namaz saatleri 21 Nisan 2023 Cuma gününe az bir süre kaldı. Ramazan Bayramı namaz vakitleri yayımlandı. Bu noktada Kütahya, Osmaniye, Çanakkale'de yaşayan vatandaşlar illerin bayram namazı saatlerini öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki Kütahya, Osmaniye, Çanakkale'de bayram namazı saat kaçta? İşte il il Diyanet Ramazan Bayramı 2023 namaz vakitleri.

    KÜTAHYA, OSMANIYE, ÇANAKKALE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023!

    Kütahya, Osmaniye, Çanakkale Ramazan Bayramı namaz saatleri 21 Nisan 2023 Cuma gününe az bir süre kaldı. Ramazan Bayramı namaz vakitleri yayımlandı. Bu noktada Kütahya, Osmaniye, Çanakkale'de yaşayan vatandaşlar illerin bayram namazı saatlerini öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki Kütahya, Osmaniye, Çanakkale'de bayram namazı saat kaçta? İşte il il Diyanet Ramazan Bayramı 2023 namaz vakitleri.

    Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı saatleri!

    KÜTAHYA, OSMANİYE, ÇANAKKALE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ!

    Kütahya: 06.46

    Osmaniye: 06.24

    Çanakkale: 07.00

    DİYANET İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

    "Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49, Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31, Çorum: 06.25, Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40, Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08, Erzurum: 06.01, Eskişehir: 06.44.

        Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.11, Gümüşhane: 06.07, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.50, Isparta: 06.46, İstanbul: 06.49, İzmir: 06.59, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.34, Karaman: 06.36, Kars: 05.53, Kastamonu: 06.29, Kayseri: 06.25, Kilis: 06.21, Kırıkkale: 06.32, Kırklareli: 06.55, Kırşehir: 06.30, Kocaeli: 06.45, Konya: 06.38

        Kütahya: 06.46, Malatya: 06.14, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.01, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.13, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.03, Sakarya: 06.43, Samsun: 06.19, Şanlıurfa: 06.13, Siirt: 06.00, Sinop: 06.23, Şırnak: 05.58, Sivas: 06.18, Tekirdağ: 06.55, Tokat: 06.19, Trabzon: 06.06, Tunceli: 06.08, Uşak: 06.49, Van: 05.54, Yalova: 06.48, Yozgat: 06.27, Zonguldak: 06.37."
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        Haberler Haberler Kütahya, Osmaniye, Çanakkale'de bayram namazı saat kaçta? Kütahya, Osmaniye, Çanakkale BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023!
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