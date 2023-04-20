Kütahya, Osmaniye, Çanakkale Ramazan Bayramı namaz saatleri 21 Nisan 2023 Cuma gününe az bir süre kaldı. Ramazan Bayramı namaz vakitleri yayımlandı. Bu noktada Kütahya, Osmaniye, Çanakkale'de yaşayan vatandaşlar illerin bayram namazı saatlerini öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki Kütahya, Osmaniye, Çanakkale'de bayram namazı saat kaçta? İşte il il Diyanet Ramazan Bayramı 2023 namaz vakitleri.