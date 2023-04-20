Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 20.04.2023 11:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.04.2023 11:01
    ABONE OL

    Isparta, Aksaray, Yozgat'ta bayram namazı saat kaçta? Isparta, Aksaray, Yozgat bayram namazı vakitleri 2023! Diyanet İL İL namaz vakitleri

    Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı dini günler takvimine göre Ramazan ayı ve bayram tarihi belli oldu. Buna göre Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan Cuma günü başlayıp 23 Nisan 2023 Pazar günü sona erecek. Bayramın ilk günü erken saatlerde milyonlarca kişi caminin yolunu tutacak. Diyanet 81 ilin bayram namazı saatlerini yayımladı. Peki Isparta, Aksaray, Yozgat'ta bayram namazı saat kaçta?

    Isparta, Aksaray, Yozgat bayram namazı vakitleri 2023!

    Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı dini günler takvimine göre Ramazan ayı ve bayram tarihi belli oldu. Buna göre Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan Cuma günü başlayıp 23 Nisan 2023 Pazar günü sona erecek. Bayramın ilk günü erken saatlerde milyonlarca kişi caminin yolunu tutacak. Diyanet 81 ilin bayram namazı saatlerini yayımladı. Peki Isparta, Aksaray, Yozgat'ta bayram namazı saat kaçta?

    ISPARTA, AKSARAY, YOZGAT BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023!

    Isparta: 06.46

    Aksaray: 06.31

    Yozgat: 06.27

    DİYANET İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

    "Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49, Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31, Çorum: 06.25, Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40, Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08, Erzurum: 06.01, Eskişehir: 06.44.

        Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.11, Gümüşhane: 06.07, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.50, Isparta: 06.46, İstanbul: 06.49, İzmir: 06.59, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.34, Karaman: 06.36, Kars: 05.53, Kastamonu: 06.29, Kayseri: 06.25, Kilis: 06.21, Kırıkkale: 06.32, Kırklareli: 06.55, Kırşehir: 06.30, Kocaeli: 06.45, Konya: 06.38

        Kütahya: 06.46, Malatya: 06.14, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.01, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.13, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.03, Sakarya: 06.43, Samsun: 06.19, Şanlıurfa: 06.13, Siirt: 06.00, Sinop: 06.23, Şırnak: 05.58, Sivas: 06.18, Tekirdağ: 06.55, Tokat: 06.19, Trabzon: 06.06, Tunceli: 06.08, Uşak: 06.49, Van: 05.54, Yalova: 06.48, Yozgat: 06.27, Zonguldak: 06.37."

        2023 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

        Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Hastane yolu açılışa hazırlanıyor
            Haberler Haberler Isparta, Aksaray, Yozgat'ta bayram namazı saat kaçta? Isparta, Aksaray, Yozgat bayram namazı vakitleri 2023! Diyanet İL İL namaz vakitleri
                loading
                SON DAKİKA