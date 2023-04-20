Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı dini günler takvimine göre Ramazan ayı ve bayram tarihi belli oldu. Buna göre Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan Cuma günü başlayıp 23 Nisan 2023 Pazar günü sona erecek. Bayramın ilk günü erken saatlerde milyonlarca kişi caminin yolunu tutacak. Diyanet 81 ilin bayram namazı saatlerini yayımladı. Peki Isparta, Aksaray, Yozgat'ta bayram namazı saat kaçta?