RAMAZAN BAYRAMI DUALARI 2023! 2 rekat Bayram namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Bayram namazı kaç rekat, evde kılınır mı?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde yani güneş doğduktan kırk dakika kadar sonra kılınır. Bayram namazında ezan okunmaz ve kamet getirilmez. İki rekat olarak kılınan namaz normalde aşağıdaki gibi kılınır;

- Önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilir.

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır, Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar)