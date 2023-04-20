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    • Haberler
    • 20.04.2023 13:03
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    • 20.04.2023 13:03
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    Arefe Gecesi teravih namazı var mı? Arife günü teravih namazı kılınır mı? Ramazan ayının son teravih namazı ne zaman kılınacak 2023?

    İslam alemi Ramazan ayının son günlerine yaklaştı. 21 Nisan Ramazan Bayramı'nı idrak edecek olmanın sevinci içinde olan vatandaşlar, son teravih namazının ne zaman kılındığını merak ediyor. Peki, Arefe Gecesi teravih namazı var mı? Arife günü teravih namazı kılınır mı? Ramazan ayının son teravih namazı ne zaman kılınacak 2023? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Arefe Gecesi teravih namazı var mı?

    Ramazan ayına mahsus bir namaz olan teravih namazının en son ne zaman kılınacağı araştırılıyor. Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelen bir namaz olan teravih namazı, cemaatle kılmak kifâye bir sünnet sayılmıştır. Peki, Arefe Gecesi teravih namazı var mı? Arife günü teravih namazı kılınır mı? Ramazan ayının son teravih namazı ne zaman kılınacak 2023? İşte detaylar...

    2023 SON TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?


    Ramazan ayı 20 Nisan itibarıyla son iftarın yapılmasıyla tamamlanacak. 2023 Ramazan ayının son teravih namazı 19 Nisan Çarşamba yani Ramazan-ı Şerif ayının 28. gecesi kılınacak. Arefe günü teravih namazı kılınmayacak.

    Teravih namazı kaç rekattır?

    * Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

        Teravih namazı nasıl kılınır?

        ◾ Teravih namazı yatsı namazının dört rekatlık ilk sünneti, ardından dört rekatlık farzı ve iki rekatlık sünnet-i mekkesi kılındıktan sonra "teravih namazına niyet ederek" kılınmasıyla başlar.

        ◾Teravih namazı daha önce belirttiğimiz gibi iki rekat veya dört rekat olarak kılınabilir.

        ◾ Şayet kişi iki rekat kıldıktan sonra selam verip diğer rekatlarına selamdan sonra devam edecekse öncelikle niyet alır ve tekbir getirerek namaza durur.

        ◾ Sırasıyla Subhaneke, Fatiha ve zammı süre okuduktan sonra rükû ve secde yapar, tekrardan kıyama kalkar.

        ◾ Aynı sıralamayı takip ederek ikinci rekatı tamamlar ve oturur.

        ◾ Oturuşta sırasıyla Tahiyyat, Salli - Barik ve Rabbena dualarını okur ve selam verir.

        ◾ Dört rekat teravih namazı kılacak olan bir kimse ise yalnızca ilk oturuşta Rabbena dualarını okumadan kıyama kalkar ve aynı yöntemi izleyerek namazını tamamlar.

        ◾ Dolayısıyla yirmi rekatlık bir teravih namazında ya on tane iki rekatlık teravih namazı, ya da beş tane dört rekatlık teravih namazı kılınır.

        Teravih kılınışı...

        📌Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra her selam verişte yeniden niyet etmenin şart olup olmadığı konusunda Hanefî âlimleri farklı görüşlere sahiptir. Tercih edilen görüşe göre teravih namazı bir bütün olduğundan her iki veya dört rekâtta selam verdikten sonra yeniden niyet etme zorunluluğu bulunmamaktadır.

        📌 Teravih namazının cemaatle kılınması sünnettir. Cemaatle kılınabileceği gibi evde tek başına da kılınabilir. Yatsı namazından sonra eğer cemaatle kılınacaksa imamla birlikte niyet edilerek başlanır.

        1. REKAT

        Cemaat halinde kılınacaksa, imamla birlikte niyet edilerek başlanır. İmam ve cemaat "Sübhaneke duası" okur, sadece imam "euzü besmele" çeker ve "Fatiha" ile birlikte Kur'an-ı Kerim'den bir sure okur.

        Tek başına kılınacak ise;

        "Niyet ettim Allah rızası için dört rekat teravih namazı kılmaya" diye niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.
        Sübhaneke duasından sonra "euzü besmele" çekerek "Fatiha" ve Kur'an-ı Kerim'den bir sure okunur.

        "Allahü ekber" diyerek rükûya eğilinir ve üç defa "sübhane rabbiye'l-azim" denir. Rükûdan doğrulurken "semi'allahü limen hamideh", tam dik durunca ise "rabbena lekel hamd" denir.

        "Allahü ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa "sübhane rabbiyel-a'lâ" denir.

        2. REKAT

        Cemaat halinde kılınan teravihin ikinci rekatında imam "besmele, Fatiha ve Kur'an'dan bir sure" okur. Ardından rükû ve secde yapılır, "Ettahiyyatu" okumak için oturulur. İki rekât şeklinde kılınacaksa imam ve cemaat "Tahiyyat duası, salli-barik dualarıyla rabbena duaları" okur ve selam verilir. Eğer dörder rekât olarak kılınacaksa imam ve cemaat tahiyyat, salli ve barik dualarını okur sonra üçüncü rekâta kalkılır.

        Tek başına kılınacak ise;

        Ayağa kalkarak kıyama durulur. Besmele çekip Fatiha okunur.
        Daha sonra Kur'an-ı Kerim'den bir sure okunur.

        "Allahü ekber" diyerek rükûya eğilinir ve üç defa "sübhane rabbiye'l-azim" denir. Rükûdan doğrulurken "semi'allahü limen hamideh", tam dik durunca ise "rabbena lekel hamd" denir.

        "Allahü ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa "sübhane rabbiyel-a'lâ" denir.

        Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli ve Allâhumme Barik duaları okunur.

        3. REKAT

        Cemaat halinde kılınan teravihin üçüncü rekatında imam ve cemaat "Sübhaneke" duasını okur. Ardından sadece imam "euzü besmele çekerek Fatiha ve Kur'an-ı Kerim'den bir sure" okur. Rükû ve secdenin ardından dördüncü rekâta kalkılır.

        Tek başına kılınacak ise;

        Sübhaneke duasından sonra euzü besmele çekerek Fatiha suresi okunur. Daha sonra Kur'an'dan bir sure okunur.

        "Allahü ekber" diyerek rükûya eğilinir ve üç defa "sübhane rabbiye'l-azim" denir. Rükûdan doğrulurken "semi'allahü limen hamideh", tam dik durunca ise "rabbena lekel hamd" denir.

        "Allahü ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa "sübhane rabbiyel-a'lâ" denir.

        4. REKAT

        Cemaat halinde kılınan teravihin dördüncü rekatında sadece imam besmele, Fatiha ve Kur'an'dan bir sure okur. Rükû, secde yapılır ve oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "Ettahiyyatu ve Allahumme salli, Allâhumme Barik, Rabbena Atina ve Rabbena Firli" dualarını okuyarak sağ ve sol tarafa selam verir. Teravih namazı toplam kaç rekât kılınacaksa rekâtlarda sıralama bu şekilde devam eder.
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        Haberler Haberler Arefe Gecesi teravih namazı var mı? Arife günü teravih namazı kılınır mı? Ramazan ayının son teravih namazı ne zaman kılınacak 2023?
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