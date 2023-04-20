Arefe Gecesi teravih namazı var mı? Arife günü teravih namazı kılınır mı? Ramazan ayının son teravih namazı ne zaman kılınacak 2023?

1. REKAT
Cemaat halinde kılınacaksa, imamla birlikte niyet edilerek başlanır. İmam ve cemaat "Sübhaneke duası" okur, sadece imam "euzü besmele" çeker ve "Fatiha" ile birlikte Kur'an-ı Kerim'den bir sure okur.
Tek başına kılınacak ise;
"Niyet ettim Allah rızası için dört rekat teravih namazı kılmaya" diye niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.
Sübhaneke duasından sonra "euzü besmele" çekerek "Fatiha" ve Kur'an-ı Kerim'den bir sure okunur.
"Allahü ekber" diyerek rükûya eğilinir ve üç defa "sübhane rabbiye'l-azim" denir. Rükûdan doğrulurken "semi'allahü limen hamideh", tam dik durunca ise "rabbena lekel hamd" denir.
"Allahü ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa "sübhane rabbiyel-a'lâ" denir.
2. REKAT
Cemaat halinde kılınan teravihin ikinci rekatında imam "besmele, Fatiha ve Kur'an'dan bir sure" okur. Ardından rükû ve secde yapılır, "Ettahiyyatu" okumak için oturulur. İki rekât şeklinde kılınacaksa imam ve cemaat "Tahiyyat duası, salli-barik dualarıyla rabbena duaları" okur ve selam verilir. Eğer dörder rekât olarak kılınacaksa imam ve cemaat tahiyyat, salli ve barik dualarını okur sonra üçüncü rekâta kalkılır.
Tek başına kılınacak ise;
Ayağa kalkarak kıyama durulur. Besmele çekip Fatiha okunur.
Daha sonra Kur'an-ı Kerim'den bir sure okunur.
"Allahü ekber" diyerek rükûya eğilinir ve üç defa "sübhane rabbiye'l-azim" denir. Rükûdan doğrulurken "semi'allahü limen hamideh", tam dik durunca ise "rabbena lekel hamd" denir.
"Allahü ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa "sübhane rabbiyel-a'lâ" denir.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli ve Allâhumme Barik duaları okunur.
3. REKAT
Cemaat halinde kılınan teravihin üçüncü rekatında imam ve cemaat "Sübhaneke" duasını okur. Ardından sadece imam "euzü besmele çekerek Fatiha ve Kur'an-ı Kerim'den bir sure" okur. Rükû ve secdenin ardından dördüncü rekâta kalkılır.
Tek başına kılınacak ise;
Sübhaneke duasından sonra euzü besmele çekerek Fatiha suresi okunur. Daha sonra Kur'an'dan bir sure okunur.
"Allahü ekber" diyerek rükûya eğilinir ve üç defa "sübhane rabbiye'l-azim" denir. Rükûdan doğrulurken "semi'allahü limen hamideh", tam dik durunca ise "rabbena lekel hamd" denir.
"Allahü ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa "sübhane rabbiyel-a'lâ" denir.
4. REKAT
Cemaat halinde kılınan teravihin dördüncü rekatında sadece imam besmele, Fatiha ve Kur'an'dan bir sure okur. Rükû, secde yapılır ve oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "Ettahiyyatu ve Allahumme salli, Allâhumme Barik, Rabbena Atina ve Rabbena Firli" dualarını okuyarak sağ ve sol tarafa selam verir. Teravih namazı toplam kaç rekât kılınacaksa rekâtlarda sıralama bu şekilde devam eder.