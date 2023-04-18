Milli Eğitim Bakanloğı 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin detaylar arama motorlarında sorgulanıyor. Başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı. Peki, Tercih yapmaya hak kazandınız ne demek? 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak 2023? Göreve ne zaman başlayacaklar? İşte detaylar...