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    • 18.04.2023 15:34
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    Tercih yapmaya hak kazandınız ne demek? 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak 2023? Göreve ne zaman başlayacaklar?

    Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı: 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı. Peki, Tercih yapmaya hak kazandınız ne demek? 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak 2023? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Tercih yapmaya hak kazandınız ne demek? 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak 2023? Göreve ne zaman başlayacaklar?

    Milli Eğitim Bakanloğı 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin detaylar arama motorlarında sorgulanıyor. Başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı. Peki, Tercih yapmaya hak kazandınız ne demek? 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak 2023? Göreve ne zaman başlayacaklar? İşte detaylar...

    Milli Eğitim Bakanlığı: 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı.

    Tercih yapmaya hak kazandınız ne demek?

    Tercih başvurusunda bulunmaya hak kazandınız demektir.

    ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e- Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek.

    Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.
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