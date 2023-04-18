İlham Aliyev'den Azerbaycan bayrağının yakılmasına sert tepki! "Bu çirkin olayın müellifi Ermenistan iktidarı, hükümeti ve devletidir"

Aliyev, ziyaret ettiği Salyan ilinde Azerbaycan Devlet Televizyonunun sorularını yanıtladı. Erivan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde bir kişinin, Azerbaycan bayrağını yakmasına değinen Aliyev, olayın bireysel ya da tesadüf olmadığını, Ermenistan hükümetince bilerek yapılan kirli bir eylem olduğunu vurguladı.

Aliyev, olayı gerçekleştiren şahsın hiçbir ceza almadığını ve "kahraman" ilan edildiğini belirterek, "Ermenistan yönetiminin önünde böyle alçakça bir olay yaşanıyor ve buna hiçbir tepki verilmiyor. Demek ki bu çirkin olayın müellifi Ermenistan iktidarı, hükümeti ve devletidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu olayın kendilerini sarsamayacağını dile getiren Aliyev, "Ancak onlar iyi düşünsünler. Bir gün gözlerini açıp başlarının üzerinde Azerbaycan bayrağını görebilirler." dedi.