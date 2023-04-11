AK Parti seçim beyannamesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 seçimleri AK Parti seçim beyannamesi maddeleri nelerdir?

23 ANA BAŞLIKTA HAZIRLANDI

23 başlıkta hazırlanan beyannamede, 5 yıllık hedefler ön planda olacak. İnsan hakları, teknoloji, eğitim, tarım, sağlık dikkat çeken başlıklar. Bugün AK Parti seçim kampanyası başlıyor.

"TÜRKİYE YÜZYILI" VURGUSU

Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, salonda mavi tonlarının kullanılması dikkati çekti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarının yer aldığı salon içerisinde, AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları öne çıkıyor.

Salonda, "Doğrusu AK Parti", "Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam", "Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi", "Doğru zaman doğru adam", "Lider masa başında değil iş başında belli olur" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.