AK Parti seçim beyannamesi bugün açıklanacak. Milletvekili aday listesini YSK'ya sunan AK Parti bugün 23 ana başlıktan oluşan seçim beyannamesini duyuracak. Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı beyannamenin maddeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, AK Parti seçim beyannamesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 seçimleri AK Parti seçim beyannamesi maddeleri nelerdir? İşte son gelişmeler
AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.
Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yılının kutlanacağı 2023 yılı vurgusundan yola çıkılarak 23 başlıkta hazırlanan beyanname açıklanacak.
Beyannamenin saat 14.00 sonrası açıklanması bekleniyor.
23 ANA BAŞLIKTA HAZIRLANDI
23 başlıkta hazırlanan beyannamede, 5 yıllık hedefler ön planda olacak. İnsan hakları, teknoloji, eğitim, tarım, sağlık dikkat çeken başlıklar. Bugün AK Parti seçim kampanyası başlıyor.
"TÜRKİYE YÜZYILI" VURGUSU
Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, salonda mavi tonlarının kullanılması dikkati çekti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarının yer aldığı salon içerisinde, AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları öne çıkıyor.
Salonda, "Doğrusu AK Parti", "Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam", "Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi", "Doğru zaman doğru adam", "Lider masa başında değil iş başında belli olur" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.