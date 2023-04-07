DSP "Cumhur" dedi: "Seçimlere AK Parti listelerinden gireceğiz Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğiz"





AK PARTİ LİSTELERİNDEN GİRECEĞİZ BAŞKAN ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİZ

Ardından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti'yi ziyaret etti. Aksakal, 14 Mayıs'taki seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını açıkladı. DSP, seçimlere AK Parti listelerinden katılacak. Aksakal, "AK Parti listelerinden seçime gireceğiz" dedi.

Aksakal'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"TÜRKİYE, AYNI TEHDİTLERLE, AYNI KRİTİK NOKTALARA TAŞINMIŞTIR"

AK Parti heyeti, sayın Genel Başkan Yardımcısı ve sayın Genel Başkanvekili bizleri ziyaret ettiler. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu iç ve dış gelişmeleri ve bizim Demokratik Sol Parti olarak bu gelişmelere yönelik politikalarımızın ve ilkeli duruşumuzun, dik duruşumuzun önemli bir özellik olduğunu da vurgulayarak yaşanan bu sıkıntılı dönemde DSP'nin parlamentoda da bir güç katkısı koymanın önemine de vurgu yaparak bizimle birlikte yol yürümek arzularını iletmişlerdi.

Bu hususu başkanlık kurulumuzda da genişlemesine değerlendirdik. Elbette sizler de çok yakından takip ediyorsunuz. Uzunca zamandır Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada, küresel emperyalizmin yeni bir yapılanma hevesi içerisinde olduğunu, 2002 yılında DSP iktidardan gönderilirken o dönemin Amerika Büyükelçisi Dışişleri Bakanı Rice'ın bölgemizde 22 devletin sınırlarını değiştirme niyetlerini açıkça ortaya koyması ve biz de biliyoruz ki buna karşı çıktığımız için, Bülent Ecevit tarafından Irak'ın işgaline karşı çıkıldığı için iktidardan uzaklaştırılmıştık.

Türkiye bugün geldiğimiz noktada aynı tehditlerle, aynı kritik noktalara taşınmıştır. DSP de tabii ki bu durumda önemli bir görev üstlenecektir. Çünkü DSP'nin var oluşu ve kuruluş gerekçesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, bayrağını ve Anayasasının ilk 4 maddesinde yer alan hususların sonsuza kadar korunması üzerine kurgulanmıştır.