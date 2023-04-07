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    • Haberler
    • 07.04.2023 11:34
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    • 07.04.2023 17:19
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    DSP "Cumhur" dedi: "Seçimlere AK Parti listelerinden gireceğiz Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğiz"

    Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığındaki heyet DSP'ye ziyarette bulundu. Binali Yıldırım, "Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük sayın DSP Genel Başkanı ve arkadaşlarına ilettik." ifadelerini kullandı. Ardından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti'yi ziyaret etti. Aksakal, 14 Mayıs'taki seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını açıkladı. DSP, seçimlere AK Parti listelerinden katılacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    DSP Cumhur dedi!

    AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığındaki heyet DSP'ye ziyarette bulundu. Binali Yıldırım, "Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük sayın DSP Genel Başkanı ve arkadaşlarına ilettik." ifadelerini kullandı.

    DSP "CUMHUR" DEDİ! VİDEO İZLE



    AK PARTİ LİSTELERİNDEN GİRECEĞİZ BAŞKAN ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİZ
    Ardından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti'yi ziyaret etti. Aksakal, 14 Mayıs'taki seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını açıkladı. DSP, seçimlere AK Parti listelerinden katılacak. Aksakal, "AK Parti listelerinden seçime gireceğiz" dedi.

    Aksakal'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

    "TÜRKİYE, AYNI TEHDİTLERLE, AYNI KRİTİK NOKTALARA TAŞINMIŞTIR"
    AK Parti heyeti, sayın Genel Başkan Yardımcısı ve sayın Genel Başkanvekili bizleri ziyaret ettiler. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu iç ve dış gelişmeleri ve bizim Demokratik Sol Parti olarak bu gelişmelere yönelik politikalarımızın ve ilkeli duruşumuzun, dik duruşumuzun önemli bir özellik olduğunu da vurgulayarak yaşanan bu sıkıntılı dönemde DSP'nin parlamentoda da bir güç katkısı koymanın önemine de vurgu yaparak bizimle birlikte yol yürümek arzularını iletmişlerdi.

    Bu hususu başkanlık kurulumuzda da genişlemesine değerlendirdik. Elbette sizler de çok yakından takip ediyorsunuz. Uzunca zamandır Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada, küresel emperyalizmin yeni bir yapılanma hevesi içerisinde olduğunu, 2002 yılında DSP iktidardan gönderilirken o dönemin Amerika Büyükelçisi Dışişleri Bakanı Rice'ın bölgemizde 22 devletin sınırlarını değiştirme niyetlerini açıkça ortaya koyması ve biz de biliyoruz ki buna karşı çıktığımız için, Bülent Ecevit tarafından Irak'ın işgaline karşı çıkıldığı için iktidardan uzaklaştırılmıştık.

    Türkiye bugün geldiğimiz noktada aynı tehditlerle, aynı kritik noktalara taşınmıştır. DSP de tabii ki bu durumda önemli bir görev üstlenecektir. Çünkü DSP'nin var oluşu ve kuruluş gerekçesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, bayrağını ve Anayasasının ilk 4 maddesinde yer alan hususların sonsuza kadar korunması üzerine kurgulanmıştır.

    "DSP'NİN BİR DEVLET TECRÜBESİ VARDIR"
    DSP, doğrultuları olan bir partidir. Bülent Ecevit de bu partiyi kurarken aynı ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüş ve 3 kez devleti yönetmiştir. DSP'nin bir devlet tecrübesi vardır.

    "ERDOĞAN'IN BU SEÇİMDE DESTEKLENMESİ YÖNÜNDE GÖRÜŞÜMÜZÜ OLUŞTURDUK"
    Bu devlet tecrübesini bugün özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ortaya çıkan manzaralara, devleti yok etmeye çalışan küresel sistemin aktörlerine karşı kararlı ve inançlı bir duruş sergileyerek gerek terörle mücadelede gerek Kıbrıs'ın iki devletli statüsünün bütün dünya tarafından tanınması yönündeki çalışmalarında gerek Rusya-Ukrayna savaşındaki Türkiye'nin kararlı ve dirayetli duruşunu sergilemesinde, Mavi Vatan'daki haklarımızın korunmasında büyük emek sarf etmiş ve bir devlet tecrübesi olan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk.

    Bunun dışındaki hadiseler bizler elbette parlamentoda, o demokrasinin mabedi olan yapıda DSP'nin katkılarına ihtiyaç duyulduğunu, gündüz geldikleri zaman sizlerle paylaşmıştık. Bu saatten sonraki çalışmalardaki irade ve karar elbette ki hakim parti olarak AK Parti'nindir. Biz önerilerimizi kendileriyle paylaştık. Sonuç çıktığında artık o bilgileri de hep birlikte paylaşacağız.

    "AK PARTİ LİSTELERİNDEN PARLAMENTODAKİ YERİMİZİ ALACAĞIZ"
    Şu kadarını paylaşabilirim. DSP hiçbir zaman magazinin konusu olmamıştır. Bizler sayılar üzerinde siyaset yapan partiler olmadık hiçbir zaman. DSP, parlamentoda temsil edilecektir dedikten sonra sayının o manada bir önemi kalmamıştır. Bizim için Türkiye önemlidir.

    DSP, orada bulunacak. Biz seçimlere katılmıyoruz, AK Parti listelerinden parlamentodaki yerimizi alacağız.

        AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik başkanlığındaki AK Parti heyeti, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı makamında ziyaret etti.

        "ECEVİT'İ ERBAKAN'I ANMADAN OLMAZ"
        DSP Genel Merkezi'nde yaklaşık 1 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşme sonrası Yıldırım ve Aksakal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler nedeniyle DSP'yi ziyaret ettiklerini belirterek, "Bu seçim çerçevesinde partiler programlarıyla, ittifaklarıyla milletin önüne çıktılar. Millete kendilerini ifade ediyorlar. Demokratik Sol Parti deyince rahmetli Karaoğlan'ı, Ecevit'i anmadan, rahmeti Erbakan hocamızı anmadan gerçekten olmaz. Çünkü onlar bu ülkenin egemenliğinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs'ın fatihleridir. Sayın Genel Başkanın da hem Kuzey Kıbrıs Türk bayrağını burada kendi Türk bayrağımızın yanında dalgalandırması bu konuya verdiği önemin en güzel ifadesidir.

        Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle yapılan son zirvede Kuzey Kıbrıs'ı Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye olarak kabul ettirdik. 780 bin kilometre vatan toprağımızla, Mavi Vatan'da, Kuzey Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de ülkemizin hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumak adına görüşlerimiz, parti programlarımız farklı da olsa tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak ilkeleri çerçevesinde aynı hassasiyetlere sahip olduğumuzu Demokratik Sol Parti'yle bir kez daha teyit etmiş bulunuyoruz" dedi.

        "YOL YÜRÜYEBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"
        Yıldırım, yapılacak olan seçimlerde Türkiye'nin bölgedeki güçlü yapısının devam etmesi gerektiğini vurguladı.

        Yıldırım, "Seçimlerin Türkiye'nin güçlü yapısının devamıyla emperyal hedeflerin bir çekişmesi niteliğinde olacağını öngörüyoruz. Aslında bu bizim öngörümüz de değil, dış çevrelerde ortaya konan bir hakikat. O bakımdan bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve bu teklifi Demokratik Sol Parti'ye, Sayın Genel Başkana ve arkadaşlarına ilettik" ifadelerini kullandı.

        "DSP ŞEFFAFLIK İÇİNDE YOLUNA DEVAM EDECEK"
        DSP Genel Başkanı Aksakal da AK Parti'li heyetin, Demokratik Sol Parti'nin 38 yıllık siyasi geçmişi ve 3 defa devlet yönetimindeki birikimlerinin yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınması yönündeki görüşlerini kendileriyle paylaştıklarını söyledi.

            Aksakal, "14 Mayıs seçimleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğuna inanan vatanseverlerle yerli ve milli değerleri kendilerinden bile önde tutanlarla, küresel emperyalizmin tuzağına düşenler ve onların taşeronlarına soyunanların yarıştığı bir seçim olacaktır. Bu süreçte Demokratik Sol Parti, Atatürk'ün yolunda Bülent Ecevit'in ilkeleri ışığında, Türk devletlerine ve Türk milletine hizmet etmek için hiçbir engele takılmadan, ilkeli bir duruşla dürüstlük ve şeffaflık içinde yoluna devam edecektir" diye konuştu.

            "AK PARTİ'YE ZİYARETTE BULUNACAĞIZ"
            Aksakal, Demokratik Sol Parti'nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda sonuçlanması, devlet üzerinde istikrarın bozulmaması, dış mihrakların tertipleriyle Türkiye'de siyasi bir maceraya meydan verilmemesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

            Aksakal, "Atatürk milliyetçiliği, Anayasa'mızın ilk 4 maddesi, genel merkezimizin önünde 38 yıldır sürekli dalgalanan bu Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı, Mavi Vatan, Türk milletinin refah, mutluluk ve güvenliği vazgeçilmez kırmızı çizgilerimizdir. Bu vesileyle Sayın Yıldırım ve Sayın Çelik'e bu nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu değerli öneriye biz de milliyetçi, vatansever, emekten yana sol bir parti olarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alarak katkılarımızı sunmak istiyoruz. Görüşümüzü paylaştık.

                Bugün saat 14.00'te başkanlık kurulumuzu toplantıya çağırdık. Hem dünkü misafirimizin ziyareti hem de bugünkü ziyaretimizin kapsamını başkanlık kurulunda tartışarak ve sizler aracılığıyla halkımızla da paylaşarak sonrasında bizi misafir olarak kabul ederlerse AK Parti'ye ziyarette bulunacağız" dedi.

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