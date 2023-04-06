Karabağ MSB'nin iştirakinin ürettiği MEMATT ile mayından temizleniyor

Azerbaycan İstihkam Birlikleri yetkilisi Yarbay Vügar Azizov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "MEMATT bize çok verimli katkı sunuyor. Hem insan gücü az kullanılıyor hem de araçlar belirli bir araziyi kısa sürede temizliyor. Çok kaliteli araçlar. Bize çok yardımı dokunuyor." diye konuştu.