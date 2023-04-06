Karabağ MSB'nin iştirakinin ürettiği MEMATT ile mayından temizleniyor

Azerbaycan, Ermenistan'ın 30 yıllık işgal döneminde Karabağ ve çevresine döşediği mayınların temizlenmesi için çalışmalarını hızlandırdı.
Türkiye'nin de desteğiyle Fuzuli, Cebrayıl, Ağdam, Kelbecer, Hocavend gibi kentler ile çevre bölgelerin mayınlardan temizlenmesi, kentlerde yaşamın yeniden güvenli bir şekilde başlayabilmesi için uzun süredir hummalı bir çalışma yürütüyor.
Mayın temizleme faaliyetlerini Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı istihkam birlikleri yürütüyor. Olağanüstü Haller Bakanlığı, Sınır Hizmetleri Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timleri de bu faaliyetlere katkı sunuyor.
20 MEMATT SAHADA
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT tarafından üretilen ve Azerbaycan'a teslim edilen 20 MEMATT da sahada kullanılıyor. Azerbaycan'a son teslim edilen ve motor güçleri yükseltilmiş MEMATT'larla işgalden kurtarılan Cebrayıl ilinde yapılan mayın temizleme faaliyetlerini görüntüledi.