"Çiftlik Bank" sanıklarının "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" davasında mütalaa açıklandı

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın katılmadı. Duruşmada sanık Mehmet Aydın ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) avukatı da hazır bulundu.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, "Bank" kelimesini eksiksiz bir biçimde ve mütemadiyen kullanan şirketin faaliyetlerinin Bankacılık Kanunu'nun 3. maddesinde belirtilen anlamda mevduat kabul etme şeklinde olduğunu, para yatıranlarda algı oluşturulduğunu kaydetti.
Mütalaada, sanıkların "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mütalaanın ardından söz alan taraf avukatları, beyanlarını sunmak için süre istedi. Mahkeme, taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.