"Çiftlik Bank" sanıklarının "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" davasında mütalaa açıklandı

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın katılmadı. Duruşmada sanık Mehmet Aydın ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) avukatı da hazır bulundu.