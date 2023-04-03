AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları nedeniyle 11 ilin ve Sivas'ın Gürün ilçesinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak kabul edildiği hatırlatıldı.