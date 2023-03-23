Teravih namazından sonra vitir namazı nasıl kılınır? 🙏Vitir namazı kaç rekattır? Vitir namazında kunut duasını bilmeyen ne okur?

VİTİR NAMAZINDA OKUNAN DUALAR VE SURELER

Fatiha, Fil, Kureyş, Maun, Kafirun, Kevser, Nasr, Tebbet, Nas, Felak, İhlas sureleri okunur. Subhaneke, Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Kunut duası 1 ve 2, Rabbena Atina, Rabbenâğfirlî duaları okunur.

VİTİR NAMAZINDA KUNUT DUASINI BİLMEYEN NE OKUR?

Hanefîlere göre, vitir namazının üçüncü rekâtında kunût yapmak vaciptir. Kunûtta tekbir alınır ve kunut duaları olarak bilinen "Allahümme innâ neste'înuke" ve "Allahümme iyyâke na'büdü" duaları okunur (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 245; Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, I, 249; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 442). Bu duaları bilmeyen kimse ezberlemeye gayret eder; ancak ezberleyinceye kadar "Rabbenâ âtinâ" duasını okur veya üç defa "Allahümmeğfir lî" demekle yetinir.