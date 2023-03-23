Teravih namazından sonra vitir namazı nasıl kılınır? 🙏Vitir namazı kaç rekattır? Vitir namazında kunut duasını bilmeyen ne okur?

Vitir namazında kunut duasını bilmeyen ne okur? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Mübarek Ramazan ayı başlıyor ve teravih namazından sonra kılınması daha faziletli olan vitir namazı ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. İşte merak edilen tüm bilgiler...
VİTİR NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Yatsı namazının hemen ardından kılınan vitir namazı toplam 3 rekattır.
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için bu günün Vitir namazını kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Sûresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Sûresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu okuruz
3. Rekat
Besmele çekeriz
Fatiha okuruz
Bir namaz suresi okuruz
"Allahu Ekber" diyerek yeniden Tekbir alırız
Kunut dualarını okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye selam vererek namazı tamamlarız.