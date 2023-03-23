Evvabin namazı nasıl kılınır? Evvabin namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Evvabin namazının faziletleri...

1.Rekat: İlk olarak 'Niyet ettim Allah rızası için altı rekat evvabin namazı kılmaya' şeklinde niyet edilir. Niyetten sonra 'Allah-u Ekber' denerek eller bağlanarak evvabin namazına başlanır. İlk olarak Subhaneke okunur ve daha sonra besmele çekerek ardından Fatiha suresi okunur. Arkasından Kur'an'dan bir sure okunur ve rükua gidilir. Rükudan sonra secdeye gidilir, secdeden doğrulur ve tekrar secdeye gidilir. Ayağa kalkılır ve sonrasında ikinci rekata geçilir.

2.Rekat: Besmele çekip Fatiha suresi okunarak evvabin namazının ikinci rekatı kılınmaya başlanır. Sonra Kur'an'dan bir sure okunur ve rükua gidilir. Rüku'nun ardından secdeye gidilir ve secdeden doğrulup tekrar secdeye gidilir. İkinci rekat oturuşunda Ettahiyyatu okunur ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

3.Rekat: Besmele çekere Fatiha okunur ve ardından Kur'an'dan bir sure okunarak rükua gidilir. Sonra secdeye gidilir ve doğrulduktan sonra tekrar secdeye gidilir. Ayağa kalkılır ve dördüncü rekata geçilir.