Deprem bölgesinde sanayi küllerinden doğuyor! Enkazdan çıkan makineler birer birer üretime geçiyor

Türkiye'yi derinden sarsan depremin merkez üssü ve Anadolu sanayisinin önemli şehirlerinden Kahramanmaraş, yaralarını hızla sarıyor. Sanayinin yüzde 95'i depremden zarar gören şehirde kapasite kullanım oranları bazı tesislerde yüzde 30'lara çıkmış durumda. İlk günden bu yana fabrikasında sabahlayan iş insanları, onardıkları makinaları birer birer devreye almanın heyecanını yaşıyor.
Depremin büyük zarar verdiği ve Türk tekstil sanayinin can damarlarından biri konumunda olan Kahramanmaraş'ta fabrikalar görüntülendi. Şehrin önde gelen sanayicileri küllerinden yeniden doğmak için büyük bir mücadele veriyor. Kimi yıkılan tesisini ayağa kaldırıyor, kimi bir makine bile olsa üretime devam ediyor... Doğrudan 1.5 milyar dolar dolaylı olarak da 10 milyar dolarlık ihracat yapan şehirde işverenlerin ortak mesajı ise şöyle: "Maraş kalkınırsa, Türkiye kalkınır. Bir yıla kadar tesislerimizi ayağa kaldıracağız. Eskisinden daha güçlü döneceğiz. Bugüne kadar kazandıklarımızda yata kata değil sanayiye yatırdık. Bundan sonra da aynısını yapacağız."
İSKUR GRUP
5 BİN ÇALIŞANINA EV YAPMAK İSTİYOR
Kahramanmaraş sanayisinin önde gelen isimlerinden İSKUR Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtul, "43 gündür, gecem-gündüzüme karıştı, hatta önceki gün doğan ilk torunum Nehir'i bile göremedim. Burada kalıp tesislerimi bir an önce ayağa kaldırmam lazım" diye başlıyor söze. Şehirde yardımseverliği ile bilinen Kurtul, makinelerini birer birer devreye aldığını söylüyor: "Önce iplikten başladık moral olsun diye... Hazır olan her makineyi kâr-zarar gözetmeden çalıştırıyoruz. Çünkü tesislerimizde makine sesi duymak istiyoruz. Bu ses olmayınca her şey boş ve anlamsız geliyor bize. Şu an örgü tesisimizin biri çalışıyor. Boyahaneyi devreye aldık, inşallah önümüzdeki hafta da denim çalışacak. Üçüncü ayda ikinci iplik tesisimizi, 6 ay sonra da ring tesisimizi çalıştırabiliriz. Bir yılda yüzde 90, 1.5 yılda yüzde 100 kapasite hedefliyoruz. Doğduğumuz ve doyduğumuz Maraş'a karşı sorumluluklarımız var. Önce Allah'ın sonra da devletimizin yardımıyla bunu mevcuttan daha iyi bir hale getireceğimize inanıyoruz."
DEVLET YER VERSİN EVİ BİZ YAPALIM
Şu anda Kurtul'un gündeminin bir diğer önemli maddesi ise 5 bin çalışanı için İSKUR Kent adını verecekleri bir yerleşim yeri kurmak. Kurtul, proje ile ilgili şu bilgileri verdi: "Devlet bize uygun arazi versin, yerini göstersin, TOKİ mantığıyla 5 bin çalışanımızı ev sahibi yapmak istiyoruz. İçinde tüm sosyal donatılar olacak. Sadece devletten yer istiyorum. Ben üzerime düşeni yapacağım. Her çalışandan alacağımız çok cüzi bir aidatla bunu fevkalade yapabiliriz. Devletin yükünü almak ve çalışanlarımızı sağlam güvenli yapılarda oturtmak istiyoruz. Taşın altına elimizi koymak istiyoruz. Önceliği evi yıkılana vereceğiz. 500-bin dönüm arasında yer lazım. Kısa vadeli çözüm için fabrikamızın karşısına 1.000 kişinin konaklayacağı 250 konteyner kent kuruyoruz."
ÇALIŞANLAR DÖNÜYOR
İSKUR Boya'nın iş ortaklarından İsmail Bildirici'nin depremde aile bireylerini kaybetmesi ise Kurtul'un yanı sıra tüm çalışanları derinden yaralamış. Bu nedenle özellikle bu bölümün üretime başlamasını fazlasıyla önemsiyorlar. Hatta tesiste çalışan 650 işçinin 550'si çağrılmadan vefa borcu olarak geri gelmiş. Kurtul, "Çünkü burası çalışanın kendini değerli hissettiği bir yer. Bu sabah EYT'den emekli olan üç çalışanımız yanıma geldi. 'Fabrikalar çalışmadığı için ayrılıyoruz ama her zaman geri gelmeye hazırız' dediler. Bu beni çok duygulandırdı. Ayrıca bankalar gayet pozitif yaklaşıyor. Çoğu yerli ve yabancı müşterimiz günü gelmeden ödemelerini yaptı" diyor.