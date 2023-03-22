İstifra etmek, kusmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken duş almak orucu bozar mı? Kan şekeri ölçmek orucu bozar mı?

Tüm illerden Müslüman vatandaşlar Kan şekeri ölçmek orucu bozar mı? İstifra etmek, kusmak orucu bozar mı sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Ramazan ayı geldi çattı ve oruç ibadetini yerine getiren kişiler hangi durumların oruca zarar verdiği, bozduğunu merak ediyor. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklaması yapılan orucu bozan durumların neler olduğunu öğrenmek istiyor. Peki Diyanet'e göre oruçluyken duş almak orucu bozar mı?
KAN ŞEKERİ ÖLÇMEK ORUCU BOZAR MI?
İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini
artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, Yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Şeker ölçmek, aynı zamanda kan aldırma statüsüne girdiği için orucu bozmayan unsurlar arasına girmektedir.
Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz.
İSTİFRA ETMEK, KUSMAK ORUCU BOZAR MI?
Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.
Hz. Peygamber (s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.