İstifra etmek, kusmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken duş almak orucu bozar mı? Kan şekeri ölçmek orucu bozar mı?

KAN ŞEKERİ ÖLÇMEK ORUCU BOZAR MI?

İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini

artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, Yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Şeker ölçmek, aynı zamanda kan aldırma statüsüne girdiği için orucu bozmayan unsurlar arasına girmektedir.

Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz.