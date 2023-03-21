Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 21.03.2023 11:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.03.2023 11:00
    ABONE OL

    21 Mart 2023 ekinoks nedir, özellikleri ne? İlkbahar ekinoksunda neler oluyor, nasıl oluşuyor? 2023 EKİNOKS TARİHLERİ!

    21 Mart ilkbahar ekinoksu gündönümü doğa olayları merak ediliyor. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları ekvatora dik açı (90 derece) ile gelmektedir. Bu durum İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır. Peki, 21 Mart 2023 ekinoks nedir, özellikleri ne? İlkbahar ekinoksunda neler oluyor, nasıl oluşuyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    21 Mart 2023 ekinoks nedir, özellikleri ne?

    21 Mart ilkbahar ekinoksu gündönümü doğa olayları merak ediliyor. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları ekvatora dik açı (90 derece) ile gelmektedir. Bu durum İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır. Peki, 21 Mart 2023 ekinoks nedir, özellikleri ne? İlkbahar ekinoksunda neler oluyor, nasıl oluşuyor? İşte detaylar...

    İLKBAHAR GÜN DÖNÜMÜ NE ZAMAN?

    Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır.

    21 MART EKİNOKS ÖZELLİKLERİ NEDİR?

    21 Mart durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

        Ekinoksların yarımküreye göre durumları ise şöyle;

        Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur.

        Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hangi Kredi
        Haberler Haberler 21 Mart 2023 ekinoks nedir, özellikleri ne? İlkbahar ekinoksunda neler oluyor, nasıl oluşuyor? 2023 EKİNOKS TARİHLERİ!
            loading
            SON DAKİKA