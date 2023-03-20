Kabine Toplantısı bugün var mı, yok mu? Bakanlar Kurulu toplantı takvimi 20 Mart 2023! Üniversiteler, deprem konutları..

Kabine Pazartesi günleri iki haftada bir toplanıyor. Her toplantı sonrası Başkan Erdoğan tarafından alınan kararlar tek tek açıklanıyor. Gözler şimdi 20 Mart Kabine Toplantısı konularında. Peki Kabine Toplantısı bugün var mı, yok mu? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte 20 Mart 2023 Kabine Toplantısı kararları ve Bakanlar Kurulu toplantı takvimi.