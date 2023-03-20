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    • 20.03.2023 18:53
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    • 20.03.2023 18:57
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    Kabine Toplantısı bugün var mı, yok mu? Bakanlar Kurulu toplantı takvimi 20 Mart 2023! Üniversiteler, deprem konutları..

    Kabine Toplantısı bugün var mı, yok mu, ne zaman, saat kaçta soruları gündemde sıkça araştırılıyor. Bu noktada Bakanlar Kurulu toplantı takvimi sorgulanmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine'nin gündeminde vergi affı başvuruları, 7. Yargı paketi, konut projeleri gibi konuların yer alması bekleniyor. İşte 20 Mart 2023 Kabine Toplantısı hakkında gelişmeler...

    Kabine Toplantısı bugün var mı, yok mu?

    Kabine Pazartesi günleri iki haftada bir toplanıyor. Her toplantı sonrası Başkan Erdoğan tarafından alınan kararlar tek tek açıklanıyor. Gözler şimdi 20 Mart Kabine Toplantısı konularında. Peki Kabine Toplantısı bugün var mı, yok mu? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte 20 Mart 2023 Kabine Toplantısı kararları ve Bakanlar Kurulu toplantı takvimi.

    KABİNE TOPLANTISI BUGÜN VAR MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında bugün Bakanlar Kurulu toplantısı görünmüyor. Buna göre Kabine toplantısı bugün yapılmayacak. Yeni tarih belli olur olmaz haberimizde eklenecektir.

    KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

    Deprem konutları başta olmak üzere düşük ve orta gelirli konut projeleri gündemde olacak.

    Öte yandan daha önce duyurulan vergi affı için başvurular hakkında bilgi verilmesi ve 7. Yargı paketi hakkında detayların aktarılması da beklenenler arasında.
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        Haberler Haberler Kabine Toplantısı bugün var mı, yok mu? Bakanlar Kurulu toplantı takvimi 20 Mart 2023! Üniversiteler, deprem konutları..
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