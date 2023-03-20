Kabine Toplantısı bugün var mı, yok mu? Bakanlar Kurulu toplantı takvimi 20 Mart 2023! Üniversiteler, deprem konutları..

Kabine Pazartesi günleri iki haftada bir toplanıyor. Her toplantı sonrası Başkan Erdoğan tarafından alınan kararlar tek tek açıklanıyor. Gözler şimdi 20 Mart Kabine Toplantısı konularında. Peki Kabine Toplantısı bugün var mı, yok mu? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte 20 Mart 2023 Kabine Toplantısı kararları ve Bakanlar Kurulu toplantı takvimi.
KABİNE TOPLANTISI BUGÜN VAR MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında bugün Bakanlar Kurulu toplantısı görünmüyor. Buna göre Kabine toplantısı bugün yapılmayacak. Yeni tarih belli olur olmaz haberimizde eklenecektir.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Deprem konutları başta olmak üzere düşük ve orta gelirli konut projeleri gündemde olacak.
Öte yandan daha önce duyurulan vergi affı için başvurular hakkında bilgi verilmesi ve 7. Yargı paketi hakkında detayların aktarılması da beklenenler arasında.