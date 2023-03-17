Emziren anne oruç tutarsa sütü kesilir mi? 📌Ramazanda emziren anneler oruç tutarken nasıl beslenmeli? Emzirenler oruç tutabilir mi?

11 ayın sultanı Ramazan ayı 2 Nisan'da yani bugün itibariyle başladı ve oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlardan emziren kadınlar Emzirenler oruç tutabilir mi? Emziren anne oruç tutarsa sütü kesilir mi sorularının yanıtlarını merak ediyor. Yeni doğum yapmış ve bebeğini emziren anneler Ramazan ayında oruç tutmanın sütünü etkileyip etkilemeyeceğini öğrenmek istiyor ve bu konuda tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Peki Ramazanda emziren anneler oruç tutarken nasıl beslenmeli?
EMZİRENLER ORUÇ TUTABİLİR Mİ?
Bebek emzirmek orucu bozmaz. Bebek emziren anneler doktorlarına danışıp oruç tutabilirler.
Ancak bebek emziren anneler; oruç tutamadıkları durumda şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza edebilir, uygun farklı bir zamanda oruç tutabilirler.
EMZİREN ANNE ORUÇ TUTARSA SÜTÜ KESİLİR Mİ?
Açlık, susuzluk, yorgunluk ve uykusuzluk gibi nedenler, emzirirken oruç tutan annenin süt miktarını etkileyebilir. Özellikle vücudun uzun saatler susuz kalması, süt üretimini etkileyerek süt miktarında azalmaya yol açabilir.
Sütün miktarı kadar içeriği ve zenginliği de önem taşır. Emziren annenin oruç tutması halinde, sütün içeriğinde farklılık oluşabilir. Bu nedenle süt içeriğinin etkilenmemesi için doktorunuz ile beslenme programı oluşturmanızı öneririz.