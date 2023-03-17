Emziren anne oruç tutarsa sütü kesilir mi? 📌Ramazanda emziren anneler oruç tutarken nasıl beslenmeli? Emzirenler oruç tutabilir mi?

RAMAZAN DA EMZİREN ANNELER ORUÇ TUTARKEN NASIL BESLENMELİ?

Emzirirken oruç tutmak isteyen anne, beslenmesinde vitamin ve mineral kaynaklarının bulunmasına özen göstermelidir. Emzirme anneye susuzluk hissi verebilir. Bu nedenle anneler iftardan sahura kadar bol bol, günlük ihtiyacını karşılayacak miktarda su tüketmelidir.

Vitamin ve sıvı takviyesi için; emziren annelerin artan sıvı ihtiyacını karşılamaya destek olup anne sütünün artmasına yardımcı olan 6 Vitaminli Lactamil Karışık Bitki Çayı ve Lactamil Sütlü İçecek'i deneyebilirsiniz.

Mutlaka sahura kalkmalı ve kahvaltılık türünde çok ağır olmayan tok tutucu besinler tüketmelidir.