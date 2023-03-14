Hatay'da kirli provokasyon: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi CHP'li belediye Türk bayraklarını indirdi

Ne olursunuz başkasını karalamaya yönelik adımlara atmayacak bir dönemdeyiz ve yerdeyiz. Burası siyasetin bu denli yapılacak bir yeri değildir, Ankara'da yapabilirsiniz. Eğer Kılıçdaroğlu gelecek diye mezarlık büyükşehir flamalarıyla süsleniyorsa bu ayıp bir şeydir. Biz bazen kendi kendimize şunu eksik yapıyorsunuz diyoruz, kendi içimizde bu tartışmaları yapıyoruz. Bu desteğe ihtiyaç var" şeklinde konuştu.