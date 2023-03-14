Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 14.03.2023 18:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.03.2023 19:05
    ABONE OL

    Hatay'da kirli provokasyon: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi CHP'li belediye Türk bayraklarını indirdi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, afetin derinden sarstığı Hatay'da ziyaretlerde bulundu. Kılıçdaroğlu, bir mezarlıkta bulunan Türk bayraklarının indirilmesi için Ankara'dan talimat geldiğini öne sürdü. Kirli provokasyonu Hatay Valiliği, ortaya çıkardı. Valilik, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi mezarlıktaki bayrakların Hatay Büyükşehir Belediyesi personelince söküldüğünü açıkladı. Personel hakkında soruşturma başlatılırken, "Şanlı bayrağımız namusumuzdur. Hiçbir kirli elin ona uzanmasına müsaade etmeyiz." mesajını paylaşıldı.

    takvim.com.tr
    Hatay’da kirli provokasyon

    Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde CHP yönetimindeki Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mezarlığa asılan büyükşehir flamalarının söküldüğü ve mezarlık alanına valilikçe asılan Türk bayraklarının söküldüğünün tespit edildiği bildirildi.

    Söz konusu skandal sonrası valilik harekete geçerek, belediye personeli hakkında soruşturma başlattı. Valilik ayrıca, "Şanlı bayrağımız namusumuzdur. Hiçbir kirli elin ona uzanmasına müsaade etmeyiz." mesajını verdi.

    İŞARET FİŞEĞİNİ KILIÇDAROĞLU YAKTI
    Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde yıkımın yaşandığı Hatay'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, bir mezarlıkta asılı olan Türk bayrağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait bayrağın indirilmesi için Ankara'dan talimat verildiğini öne sürdü.

    Kılıçdaroğlu, "Buraya gelirken mezarlıkları ziyaret ettik. Büyükşehir Belediyesi, Türk bayrağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi bayraklarını asmış. Ankara'dan talimat bayrakları kaldırın diye… Hayatımda hiçbir zaman bu kadar üzülmedim. Türk bayrağını indirin diyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bayrağını indirin diyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi başka bir devlete mi ait arkadaşlar?" şeklinde konuştu.

        "BURASI SİYASET YAPILACAK YER DEĞİL"
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da mezarlıklardan Türk bayrağının kaldırıldığı yönündeki açıklamalarına tepki göstedi.

        Soylu, "Kılıçdaroğlu şehri ziyaret etti, her gelindiğinde bir yalan olduğunu söylemekten de imtina etmek istiyorum ama bu yaklaşımı son derece yanlış buluyorum. Sayın valimiz de bakan arkadaşlarımız da işin başından beri buradalardı. Sayın Kılıçdaroğlu mezarlıkta bayrağı kaldırdığımıza yönelik ve benim bunun talimatını verdiğime yönelik söylemde bulundu. Deprem bölgesinde yalan üzerinden siyaset yapılırsa Allah adama hesabını sorar" dedi.

        Bakan Soylu, "Bugün flama günü değil. Ne gerek var bunlara, niye böyle açıklamalar yapılması hususunda bizi zorunlu bırakıyorlar? Elinde İBB var, Ankara Büyükşehir Belediyesi var, gelip hemen bu meseleyi karıştırmanın burada çalışan insanları karıştırmanın ne anlamı var. Mezarlık yerini Denizli Belediyesi açmış. Bu tartışmayı yapmayı hakikaten doğru bulmadığımızı, Kılıçdaroğlu'nun buralara geldiğinde insanların morallerini yükseltecek açıklamalar yapmasının doğru olabileceğini söylüyoruz.

        Ne olursunuz başkasını karalamaya yönelik adımlara atmayacak bir dönemdeyiz ve yerdeyiz. Burası siyasetin bu denli yapılacak bir yeri değildir, Ankara'da yapabilirsiniz. Eğer Kılıçdaroğlu gelecek diye mezarlık büyükşehir flamalarıyla süsleniyorsa bu ayıp bir şeydir. Biz bazen kendi kendimize şunu eksik yapıyorsunuz diyoruz, kendi içimizde bu tartışmaları yapıyoruz. Bu desteğe ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

            ZİYARETİ ÖNCESİ SKANDAL
            Hatay Valiliğinden CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi personelince mezarlıktaki Türk bayraklarının sökülmesine ilişkin açıklama yapıldı.

            Valilikten, depremde hayatını kaybeden vatandaşların defin işlemlerinin Denizli Valiliği ve Denizli Belediyesince Narlıca bölgesine gerçekleştirildiği belirtildi.

            Açıklamada, mezarlığa valilik tarafından prefabrik mescit yapıldığı, burada sürekli Kur'an-ı Kerim okunduğu kaydedildi.

                Açıklamada "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mezarlığa asılan büyükşehir flamaları sökülürken mezarlık alanına tarafımızca asılan Türk bayraklarımızın da söküldüğü tespit edilmiş olup emniyet birimlerimizce olaya müdahale edilerek Türk bayraklarımız yerlerine asılmıştır." ifadelerine yer verildi.

                "BAYRAK NAMUSTUR"
                Valilik ayrıca, "Şanlı bayrağımız namusumuzdur. Hiçbir kirli elin ona uzanmasına müsaade etmeyiz." mesajını verdi.

                SORUŞTURMA BAŞLATILDI
                Diğer yandan alana asılı Türk bayraklarını söken Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında valilik tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
                    HDP’yi duyan açtı ağzını yumdu gözünü!
                    Haberler Haberler Hatay'da kirli provokasyon: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi CHP'li belediye Türk bayraklarını indirdi
                        SON DAKİKA