Hatay'da kirli provokasyon: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi CHP'li belediye Türk bayraklarını indirdi

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde CHP yönetimindeki Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mezarlığa asılan büyükşehir flamalarının söküldüğü ve mezarlık alanına valilikçe asılan Türk bayraklarının söküldüğünün tespit edildiği bildirildi.
Söz konusu skandal sonrası valilik harekete geçerek, belediye personeli hakkında soruşturma başlattı. Valilik ayrıca, "Şanlı bayrağımız namusumuzdur. Hiçbir kirli elin ona uzanmasına müsaade etmeyiz." mesajını verdi.
İŞARET FİŞEĞİNİ KILIÇDAROĞLU YAKTI
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde yıkımın yaşandığı Hatay'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, bir mezarlıkta asılı olan Türk bayrağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait bayrağın indirilmesi için Ankara'dan talimat verildiğini öne sürdü.
Kılıçdaroğlu, "Buraya gelirken mezarlıkları ziyaret ettik. Büyükşehir Belediyesi, Türk bayrağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi bayraklarını asmış. Ankara'dan talimat bayrakları kaldırın diye… Hayatımda hiçbir zaman bu kadar üzülmedim. Türk bayrağını indirin diyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bayrağını indirin diyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi başka bir devlete mi ait arkadaşlar?" şeklinde konuştu.