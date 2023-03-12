2023 ÖSYM MSÜ sınav yeri sorgulama ekranı! MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu yıl 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yayımlanan güncel 2023 sınav takvimine göre MSÜ sınavına katılacak olan adaylar şimdi sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 ÖSYM MSÜ sınav yeri sorgulama ekranı ve diğer detaylar...