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    • 13.03.2023 09:25
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    2023 ÖSYM MSÜ sınav yeri sorgulama ekranı! MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak?

    MSÜ sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak sorusu ÖSYM'nin sınav takvimini yayımlamasının akabinde sıkça araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle bazı sınavların tarihlerinde değişikliğe gidildi. Peki MSÜ sınavI ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak?

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu yıl 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yayımlanan güncel 2023 sınav takvimine göre MSÜ sınavına katılacak olan adaylar şimdi sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 ÖSYM MSÜ sınav yeri sorgulama ekranı ve diğer detaylar...

    MSÜ 2023 SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

    MSÜ sınav yerleri henüz açıklanmadı. MSÜ sınav yerinizi sorgulamak için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.

    ÖSYM MSÜ SINAV YERİ ÖĞRENME EKRANI

    MSÜ 2023 2 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. MSÜ sınav yerlerinin ve belgesinin de mart ayının son haftalarına doğru belli olacağı tahmin ediliyor. Gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.

    MSÜ DEPREM BÖLGESİ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

    ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023-MSÜ sınavı, deprem bölgesi olması nedeniyle yapılmayacak. 2023-MSÜ sınavına Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ile Hatay-İskenderun sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekiyor.

    Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ile Hatay-İskenderun sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adayların;

    Sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde,

    Sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde,

        Sınav merkezi Hatay ve Hatay-İskenderun olan adaylar Adana ilinde,

        Sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklardır.

        SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
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        Haberler Haberler 2023 ÖSYM MSÜ sınav yeri sorgulama ekranı! MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak?
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