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    • Haberler
    • 10.03.2023 15:45
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    • 10.03.2023 16:43
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    YSK'dan flaş seçim açıklaması: "Seçim ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta sandığa gidilecek"

    Son dakika haberi... Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. YSK Başkanı Yener, milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdiklerini bildirdi. Yener, kamu görevlilerinin 16 Mart'a kadar görevlerine devam edebileceklerini açıkladı. Yener, "Kamu görevlileri için istifa süreci başladı. Son tarih 16 Mart Perşembe" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Seçimin ikinci tur tarihi de belli oldu!

    Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladı.

    SEÇİMİN İKİNCİ TURU NE ZAMAN OLACAK? | VİDEO İZLE



    RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
    Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamasının ardından söz konusu karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı'nda "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 116'ncı maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

    SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA 28 MAYIS'TA YAPILACAK
    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs 2023 tarihini cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 belirlenmiştir." dedi.

    Yener, YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023'ü cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir." bilgisini verdi.

        Yener, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ikinci tur seçimin 28 Mayıs 2023'te yapılacağını belirterek, "Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilerimize hayırlı olsun. Çalışmalara devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

        KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN İSTİFA TARİHİ
        Yener, kamu görevlilerinin 16 Mart'a kadar görevlerine devam edebileceklerini açıkladı. Yener, "Yüksek Seçim Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Anayasa uyarınca Cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 tarihi belirlenmiştir.14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekilliği seçiminde, kamu görevlilerinin istifasına yönelik süreç bugün başlanmış olup 16 Mart Perşembe günü saat 17.00'da sona erecektir." ifadelerini kullandı.

        KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN İSTİFA TARİHİ | VİDEO İZLE

        SEÇİM TAKVİMİ BAŞLAYACAK
        YSK, daha sonra seçim takviminin başlangıç tarihini açıklayacak. Bu tarihin 16 veya 18 Mart olarak belirlenmesi bekleniyor.

            9 NİSAN'DA LİSTE TESLİMİ
            Milletvekili aday listelerinin 9 Nisan'a kadar YSK'ya teslim edilmesi istenecek. Bu tarih seçim takviminin başlangıç tarihine göre değişebilecek.

            İTTİFAK PROTOKOLÜ
            İttifak protokolü ise seçim takvimi yayınlandıktan sonraki 5 gün içinde YSK'ya sunulacak. Örneğin seçim takvimi 16 Mart olursa, 21 Mart'a kadar ittifak protokollerinin YSK'ya teslim edilmesi gerekecek. Şu ana kadar resmi olarak açıklanan iki ittifak bulunuyor.

            AK PARTİ'DE ADAYLIK SÜRECİ
            AK Parti'deki adaylık başvuruları için hızlandırılmış bir takvim uygulanacak. Buna göre, 11 ila 17 Mart tarihleri arasında adaylık başvuruları alınacak. 19 Mayıs'taki temayül yoklamasından sonra hızla komisyonlar oluşturulup aday listeleri hazırlanacak.

                AK PARTİ SEÇİME HAZIR
                AK Parti 14 Mayıs seçimleri için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. AK Parti, 81 il ve 957 ilçede kurduğu Seçim Koordinasyon Merkezleri'ni (SKM) seçim çalışmalarını gece gündüz devam ettirmek için devreye soktu.

                ADAYLIK ÜCRETLERİ
                AK Parti, 2018 seçimlerinde adaylık başvuru ücreti olarak 6 bin lira belirlemişti. Ücretin 15 bin liraya çıkabileceği ya da hiç artış yapılmayabileceği de konuşuluyor.

                AK PARTİ'DEN ADAY OLANLAR AFAD'A BAĞIŞ YAPACAK
                Seçim tarihini duyurduğu konuşmasında AK Parti'ye başvuru yapacak adayların AFAD'a bağış yapması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce, belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır." dedi.

                81 İLDE SKM'LER KURULDU
                Pazartesi günü gerçekleştirilen AK Parti seçim işleri başkanları toplantısında SKM'lerin çalışmaları da masaya yatırıldı. SKM'ler genel merkezle koordineli bir şekilde çalışacak.

                SKM'ler milletvekili aday adaylarının programlarını yapacak, adayların evraklarını seçim kurullarına teslimini koordine edecek ve yapılan çalışmaları, vatandaşların taleplerini rapor halinde genel merkeze iletecek.

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                Seçimin ikinci tur tarihi de belli oldu!
                Haberler Haberler YSK'dan flaş seçim açıklaması: "Seçim ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta sandığa gidilecek"
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