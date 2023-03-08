Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 08.03.2023 11:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2023 12:04
    ABONE OL

    8 Mart 2023 Diyanet HAC KURA SONUÇLARI! 2023 Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? e-Devlet hacumre.diyanet.gov.tr TC ile sonuç ekranı!

    Hac kura sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığınca "2023 Yılı Hac Kura Çekimi Programı" gerçekleştirildi. Bu kapsamda hac kura sonuçları bugün duyurulacak. Peki, 2023 Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Hac kuraları bugün çekiliyor! Diyanet saati duyurdu

    Hac kura sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Hac kuralarının çekilmesinin ardından gözler e-Devlet TC kimlik no ile Hac kura sonuçları sorgulama işlemine çevrilecek. Peki, 2023 Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

    HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılı hac kura sonuçlarının bugün saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden açıklanacağını duyurdu.

    Yeni takvimin Diyanet tarafından duyurulması bekleniyor. Hac kura tarihleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

    HAC KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Hac ücretleri için detaylı bilgiye Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden ulaşabilirsiniz.

        Ortalama fiyatlar ise şu şekilde;

        Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

        20 BİN RİYAL, 40 BİN RİYAL KAÇ TL?

        2022 Hac fiyatları çoğunlukla Riyal kuru üzerinden hesaplanıyor. Geçtiğimiz yıllara oranla ortalama olarak hac üretleri 16 bin riyal (62 bin TL) ile 22 bin riyal (86 bin TL) arasında gidip geliyordu. Genellikle iki fiyat arasındaki fark hacı adaylarının kaldığı otellere göre değişiyor olmasıydı. Bu sene her ne kadar fiyatlar artsa da yine 16 ila 22 bin riyal arasında olduğu hacı adayları tarafından belirtildi.

        Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden tespit ediliyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Son dakika: Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek
        Haberler Haberler 8 Mart 2023 Diyanet HAC KURA SONUÇLARI! 2023 Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? e-Devlet hacumre.diyanet.gov.tr TC ile sonuç ekranı!
            SON DAKİKA