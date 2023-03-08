8 Mart 2023 Diyanet HAC KURA SONUÇLARI! 2023 Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? e-Devlet hacumre.diyanet.gov.tr TC ile sonuç ekranı!

Hac kura sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Hac kuralarının çekilmesinin ardından gözler e-Devlet TC kimlik no ile Hac kura sonuçları sorgulama işlemine çevrilecek. Peki, 2023 Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...
HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılı hac kura sonuçlarının bugün saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden açıklanacağını duyurdu.
Yeni takvimin Diyanet tarafından duyurulması bekleniyor. Hac kura tarihleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?
Hac ücretleri için detaylı bilgiye Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden ulaşabilirsiniz.