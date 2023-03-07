Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 07.03.2023 15:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.03.2023 15:34
    ABONE OL

    İzmir TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta? İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İlçe ilçe TOKİ kura tarihleri 2023!

    Sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. TOKİ yeni kura takvimine göre İzmir TOKİ konut kurası 8-14 Mart 2023 tarihleri arasında Sabancı Kültür Merkezi (Hasan Tahsin) Büyük Salon'da çekilecek. Peki, İzmir TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta? İzmir TOKİ kura sonuçları, isim listesi ne zaman açıklanacak? İlçe ilçe TOKİ kura tarihleri 2023!

    takvim.com.tr
    İzmir TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta?

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Kahramanmaraş depremleri nedeniyle verilen aranın ardından devam ediyor. "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri için yeni tarihler belirlendi. Peki, İzmir TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta? İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    İZMİR TOKİ KONUT KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    TOKİ yeni kura takvimine göre İzmir TOKİ konut kurası 8-14 Mart 2023 tarihleri arasında Sabancı Kültür Merkezi (Hasan Tahsin) Büyük Salon'da çekilecek.

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya TOKİ resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek. Kura sonuçları ise e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Sonuçların e-Devlet üzerinden sorgulanması ise bir gün sonra yapılabiliyor.

        İZMİR TOKİ KONUT KURA TARİHLERİ 2023

        8 Mart: Merkez

        9 Mart: Menemen

        10 Mart: Güzelbahçe, Urla, Selçuk

        11 Mart: Torbalı, Seferihisar

        12 Mart: Aliağa, Kemalpaşa

        13 Mart: Dikili, Tire

        14 Mart: Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Akşener’i masaya tehdit mi oturttu?
        Haberler Haberler İzmir TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta? İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İlçe ilçe TOKİ kura tarihleri 2023!
            SON DAKİKA