İzmir TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta? İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İlçe ilçe TOKİ kura tarihleri 2023!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Kahramanmaraş depremleri nedeniyle verilen aranın ardından devam ediyor. "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri için yeni tarihler belirlendi. Peki, İzmir TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta? İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...