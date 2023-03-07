İzmir TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta? İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İlçe ilçe TOKİ kura tarihleri 2023!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Kahramanmaraş depremleri nedeniyle verilen aranın ardından devam ediyor. "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri için yeni tarihler belirlendi. Peki, İzmir TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta? İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
İZMİR TOKİ KONUT KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ yeni kura takvimine göre İzmir TOKİ konut kurası 8-14 Mart 2023 tarihleri arasında Sabancı Kültür Merkezi (Hasan Tahsin) Büyük Salon'da çekilecek.
TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya TOKİ resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek. Kura sonuçları ise e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Sonuçların e-Devlet üzerinden sorgulanması ise bir gün sonra yapılabiliyor.