Üniversite sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi? 2023 YKS başvuru tarihi ne zaman? 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ!





Takvimde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran'da yapılacağı belirtilmişti.



Edinilen bilgiye göre; ÖSYM sınav ve seçim tarihinin denk gelmemesi için yeni bir değerlendirme yapma kararı aldı. Sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi.



Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin 14 Mayıs'ta yapılması en güçlü seçenek olarak belirtiliyor. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması durumunda YKS oturumlarının 17-18 Haziran'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.