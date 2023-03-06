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    • Haberler
    • 07.03.2023 09:44
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    • 07.03.2023 09:45
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    Üniversite sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi? 2023 YKS başvuru tarihi ne zaman? 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ!

    Geçtiğimiz yıl 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alınan YKS başvurularının, 2023 yılında hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle birçok sınavında düzenlemeye giden ÖSYM'nin mart ayı içerisinde YKS başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları paylaşlaması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    2023 YKS başvuru tarihi ne zaman?

    YKS hakkında aramalar hız kazandı. Geçen yıl 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alınan YKS başvurularının, 2023 yılında hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2023 YKS başvuru tarihi ne zaman? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi? 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ!

    ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanılmıştı.

    YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kasım ayında paylaştığı 2023 yılı sınav takvimini kısa bir süre sonra kaldırıldı.

    Nedeni ise, üniversite sınavı ile seçimin aynı tarihe denk gelme ihtimali.



        Takvimde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran'da yapılacağı belirtilmişti.

        Edinilen bilgiye göre; ÖSYM sınav ve seçim tarihinin denk gelmemesi için yeni bir değerlendirme yapma kararı aldı. Sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi.

        Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin 14 Mayıs'ta yapılması en güçlü seçenek olarak belirtiliyor. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması durumunda YKS oturumlarının 17-18 Haziran'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

        YKS KONULARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde YKS ve LGS konularıyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.
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        Haberler Haberler Üniversite sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi? 2023 YKS başvuru tarihi ne zaman? 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ!
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