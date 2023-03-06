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    • Haberler
    • 06.03.2023 20:56
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    • 06.03.2023 21:02
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    SON DAKİKA! 6'lı masa adayı kim oldu? 6 Mart 2023 Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu? FLAŞ AÇIKLAMA!

    6'lı masa adayı kim oldu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kimdir soruları koalisyonun son toplantısının ardından sıkça araştırılır oldu. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklama yapan Karamollaoğlu, 6'lı koalisyonun adayını Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. İşte detaylar...

    SON DAKİKA! 6’lı masa adayı kim oldu?

    6'lı masa adayı kim oldu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kimdir soruları koalisyonun bugünkü son toplantısının gerçekleştirmesiyle birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte Altılı masa toplantısı ile ilgili son gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu...

    6'LI MASA ADAYI KİM OLDU SON DAKİKA?

    Son dakika haberleri... Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı, adayın ismini ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu açıkladı.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

    6'lı koalisyonda anlaşmazlıkların boyutu seçime yaklaşıldıkça daha da artarken krizlerin gölgesinde gerçekleşen toplantı, sona erdi. Saat 15.50'de başlayan Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki toplantıya, daha önce zehir zemberek sözler sarf ederek masadan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

        6'lı kolisyonun son toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı görüşüldü. Toplantıda İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Manur Yavaş'ın belediye başkanı görevindeyken aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini üstlenmesine ilişkin talebi de masaya yatırıldı.

        Toplantı sonrası 6 lider, Saadet Partisi binasının önüne geldi. Mikrofonu eline alan Temel Karamollaoğlu açıklamalarda bulunuyor.

        Karamollaoğlu şunları söyledi:

        ''Kemal Kılıçdaroğlu bizim cumhurbaşkanı adayımızdır.''
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        Kandili Kılıçdaroğlu propagandasına alet ettiler
        Haberler Haberler SON DAKİKA! 6'lı masa adayı kim oldu? 6 Mart 2023 Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu? FLAŞ AÇIKLAMA!
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