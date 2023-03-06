SON DAKİKA! 6'lı masa adayı kim oldu? 6 Mart 2023 Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu? FLAŞ AÇIKLAMA!

6'lı masa adayı kim oldu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kimdir soruları koalisyonun bugünkü son toplantısının gerçekleştirmesiyle birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte Altılı masa toplantısı ile ilgili son gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu...