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    • Haberler
    • 05.03.2023 11:46
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    • 05.03.2023 11:46
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    Asrın felaketinde yarım asırlık bina ayakta kaldı: "Elhamdülillah bina iyi"

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketinde 11 il büyük yıkıma uğradı. Kahramanmaraş şehir merkezinde yüzlerce bina yıkılırken 1972 yılında yapılan Güler apartmanı yıkılmadı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yarım asırlık bina ayakta kaldı

    Pazarcık ve Elbistan depremleri Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş şehir merkezinde yüzlerce bina yıkılırken, İsmet Paşa Mahallesi'nde 1972 yılında yapılan 5 katlı Gürler Apartmanı ise depremden etkilenmedi.

    YARIM ASIR ÖNCE YAPILDI
    Büyük depremlere dayanan bina, sarsıntıları hafif hasarla atlattı. Yarım asır önce yapılan bina girişinde 1972 yılı yazılı levha bulunurken, deprem sonrası binanın bazı sakinlerinin taşındığı, bazılarının da dairelerinde oturmaya devam ettiği öğrenildi.

    Binada oturan yabancı uyruklu bir vatandaş, "Elhamdülillah bina iyi" dedi.

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