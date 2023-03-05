Asrın felaketinde yarım asırlık bina ayakta kaldı: "Elhamdülillah bina iyi"

Pazarcık ve Elbistan depremleri Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş şehir merkezinde yüzlerce bina yıkılırken, İsmet Paşa Mahallesi'nde 1972 yılında yapılan 5 katlı Gürler Apartmanı ise depremden etkilenmedi.