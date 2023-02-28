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    • Haberler
    • 28.02.2023 12:45
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    • 28.02.2023 12:50
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    ANKARA SİREN SESİ SON DAKİKA! 28 Şubat 2023 Ankara'da neden siren çalıyor? Sebebi belli oldu!

    Başkent Ankara'da sabah saatlerinden itibaren siren sesleri duyulmaya başlandı. Peki 28 Şubat 2023 Ankara'da neden siren çalıyor? İşte son dakika detaylar...

    ANKARA SİREN SESİ SON DAKİKA!

    Ankara'da korkutan siren sesinin nedeni araştırılmaya başlandı. Siren seslerini anlamaya çalışan vatandaşlar soluğu internet arama motorlarında aldı. '28 Şubat 2023 Ankara'da neden siren çalıyor? ' sorusu sıkça araştırılıyor. İşte nedeni...

    ANKARA'DA NEDEN SİREN ÇALIYOR?

    28 Şubat 2023 sabah saatlerinde Ankaralılar siren sesiyle uyandı. Ankara'nın çeşitli bölgelerinden yankılanan siren sesinin 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle çalındığı düşünülüyor.

    1-7 MART- DEPREM HAFTASI

    Deprem Haftası'nda dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan ülkemizde vatandaşlarımızın depreme karşı hazırlıklı olmasının sağlanması, depremden korunma yollarının anlatılması ve toplumda afete hazırlık bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

    Türk Kızılayı tarafından olası afet zararlarını azaltmak için Kızılay şubeleri aracılığıyla yerelde kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesinin sağlanması, toplum liderleri aracılığıyla toplumda afetlere karşı hazırlıklı olma ve sosyal sorumluluk bilincini oluşturması için "toplum liderlerini teşkilatlandırma projesi afet zararlarının azaltılma programı" hayata geçirilmiştir.



    Ayrıca "Kızılay" ile de özellikle ilköğretim öğrencilerinin ve öğretmenlerin afet öncesi sırası ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Güvenli yaşam için edinilmesi gereken temel bilgiler, korunma yöntemleri, afetler ve Kızılay'ın hizmetleri konusunda farkındalık yaratılmakta ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında "güvenli yaşamı öğreniyorum" kitapları dağıtılmaktadır.
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    Haberler Haberler ANKARA SİREN SESİ SON DAKİKA! 28 Şubat 2023 Ankara'da neden siren çalıyor? Sebebi belli oldu!
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